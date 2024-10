Catanzaro, incendio in appartamento: due intossicati

1 minuto per la lettura

L’incendio ha devastato un appartamento nel centro di Catanzaro: due persone intossicate e danni ingenti. Salvati anche due gattini.

CATANZARO – Un rogo di notevole entità ha tenuto impegnati i vigili del fuoco nella mattinata di oggi, 25 ottobre 2024, nel cuore del centro storico di Catanzaro. L’incendio, scoppiato in un appartamento, ha provocato danni ingenti alla struttura e lieve intossicazione a due persone. I vigili del fuoco sono riusciti a strappare dalle fiamme anche due gattini.

Le fiamme, divampate all’interno di un’abitazione disposta su tre livelli, si sono rapidamente propagate. Sono rimaste distrutte la cucina, la scala interna in legno e una camera da letto con parquet. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, seppur reso difficoltoso dalle strette vie del centro storico, ha evitato che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine.

I due residenti dell’appartamento di Catanzaro, rimasti lievemente intossicati dal fumo dell’incendio, sono stati prontamente soccorsi dai vigili del fuoco e affidati al personale sanitario del 118. Dopo le prime cure, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Un lieto fine, invece, per due gattini, che sono stati salvati dalle fiamme e affidati a una parente dei proprietari. Al momento, le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi di rito.