Tragedia a Squillace, incidente stradale sulla 106 Jonica, morta una 43enne

1 minuto per la lettura

Ennesima tragedia della strada in Calabria, a Squillace sulla strada statale 106 Jonica una donna è morta in un incidente tra due auto

SQUILLACE (CATANZARO) – Incidente stradale sulla strada statale 106 Jonica in direzione Soverato nei pressi dello svincolo di Squillace. Due le vetture coinvolte nel violento scontro, una Fiat Panda e una Ford Focus. Nello scontro è morta la conducente della FIat Panda, A. M. 43 anni di Girifalco. Altre due persone, invece, ferite in modo grave dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale sanitario del Suem118sono state trasferite presso una struttura ospedaliera.

INCIDENTE NEI PRESSI DI SQUILLACE, DONNA DI 43 ANNI MORTA NELLO SCONTRO

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco provenienti dal Comando di Catanzaro sede centrale che hanno estratto dalle lamiere delle vetture il corpo della persona deceduta per poi passare alla messa in sicurezza del sito e delle stesse vetture al fine di consentirne la rimozione liberando così la sede stradale. A coordinare gli interventi dei soccorsi intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno altresì avviato i rilievi necessari per gli adempimenti di competenza. L’azione degli agenti di polizia è tesa in primo luogo a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra le due automobili ed evidenziare eventuali profili di responsabilità in capo alle persone coinvolte nell’incidente. Il personale dell’ Anas, infine, ha operato per il ripristino in tempi rapidi delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale con l’obiettivo di riportare celermente alla piena normalità il traffico veicolare lungo l’arteria stradale.