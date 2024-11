Giallo a Catanzaro Lido, scoperto un cadavere tra gli scogli del molo piccolo

1 minuto per la lettura

Giallo a Catanzaro Lido, scoperto dalla Guardia Costiera e recuperato dai vigili del fuoco un cadavere tra gli scogli del molo piccolo

CATANZARO LIDO (CATANZARO) – I Vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo dell’età apparente di 30-35 anni al porto di Catanzaro Lido. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che ha completato l’intervento questa mattina, 3 novembre 2024, alle ore 7.40 circa, recuperando il corpo senza vita dell’uomo.

Gli uomini della squadra dei vigili del fuoco sono intervenuti sul posto su richiesta dalla Guardia Costiera che ha individuato la presenza del corpo nei pressi del molo piccolo. In particolare il corpo dell’uomo era situato alla base degli scogli posti nei pressi del molo piccolo. I vigili del fuoco, una volta recuperato il cadavere, lo hanno trasportato all’interno dell’area portuale in attesa dell’intervento del magistrato di turno e del medico legale. Nel frattempo, sono partite le indagini volte ad identificare la vittima è ricostruire la dinamica degli accadimenti al fine di determinare la cause della morte ed eventuali possibili responsabilità.