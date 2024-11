Tragedia a Taverna, 12enne muore durante gli allenamenti di calcio

1 minuto per la lettura

Sgomento e lacrime a Taverna: muore un ragazzo appena 12enne durante gli allenamenti di calcio. Giocava nella squadra giovanile del paese

CATANZARO – Tutti i giorni si allenava nel campo di calcio del suo paese, Taverna, militava nella squadra giovanile. La sua vita troppo breve si è spezzata sotto gli occhi increduli dei compagni ieri pomeriggio (7 novembre 2024), al termine della partitella di allenamento.

Nulla hanno potuto i sanitari del 118 accorsi sul posto, prontamente assieme ai carabinieri della stazione locale, per salvare il ragazzo di 12 anni che si è accasciato al suolo a causa di un malore.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del paese, sconvolgendo non solo la famiglia e gli amici del ragazzo, ma anche l’intera comunità di Taverna, che ora si trova ad affrontare una sofferenza troppo grande da accettare.

Il ragazzo aveva 12 anni, e sicuramente il cuore pieno di paura, come il Nino che canta De Gregori nella sua “Leva calcistica della classe ’68”. E il sole non batterà più sul campo di pallone dove rincorreva il suo sogno di diventare un calciatore.

Muore appena 12enne il giovane di Taverna. Una scomparsa che ha lasciato incredula l’intera comunità. Adesso, sulle cause del decesso si attende l’esito dell’autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore dal magistrato di turno.