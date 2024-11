Lamezia Terme, troupe di Mediaset e due poliziotti aggrediti

1 minuto per la lettura

Troupe di Mediaset, una giornalista e un operatore, e due poliziotti aggrediti mentre girano un servizio sulla comunità rom di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Aggressione a giornalista e operatore, ma anche a due poliziotti intervenuti. È accaduto sabato scorso quando . secondo il racconto della troupe di Mediaset – la giornalista Annalisa Grandi e un operatore stavano girando un servizio per la trasmissione “Fuori dal Coro” sulla comunità rom di Lamezia. Alle palazzine popolari del quartiere Savutano, un gruppo di circa una trentina di persone si sarebbe scagliato contro la giornalista. La donna sarebbe stata spintonata e le è stata strappata la borsa, mentre l’operatore sarebbe stato preso a schiaffi e pugni.

TROUPE DI MEDIASET E DUE POLIZIOTTI AGGREDITI A LAMEZIA TERME

L’inviata della trasmissione ha anche riferito che due poliziotti “che ci avevano accompagnato, sono stati presi uno per il collo l’altro preso a schiaffi”. In precedenza la stessa troupe aveva effettuato un servizio al campo rom di Scordovilli, spostandosi poi al quartiere Savuto per raccontato la situazione di degrado in cui versa da molti anni il nucleo di edilizia economica e popolare dell’ampio quartiere Savutano, dove tra l’altro vi è l’occupazione non autorizzata di alloggi delle palazzine di proprietà Aterp da parte di cittadini di etnia rom, ormai da lunghissimo tempo e in completo stato di abbandono e oggetto anche di atti di vandalismo, in un quartiere ad alta densità abitativa. Spesso si sono verificati anche incendi Ma come Scordovillo e “Ciampa di Cavallo”.