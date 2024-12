Ancora furti di auto nel parcheggio della sede della Regione Calabria

2 minuti per la lettura

Non accennano a diminuire i furti di auto nel parcheggio attiguo alla sede della Regione Calabria. Nuova denuncia della Cisal che invoca interventi

CATANZARO – Il fenomeno dei furti alla Cittadella non accenna a sparire: nel pomeriggio di ieri, infatti, i ladri hanno messo nel mirino il parcheggio nei pressi della sede della Regione Calabria rubando l’ennesima automobile. A pagarne le spese, questa volta, è stata una lavoratrice neoassunta dell’Amministrazione, il cui veicolo aveva un valore fondamentale per la sua vita quotidiana e, soprattutto, per la nuova attività lavorativa intrapresa La lavoratrice, scoppiata in lacrime, ha espresso tutta la sua frustrazione e il disagio provocato dal furto.

A darne notizia il dirigente sindacale del Csa-Cisal Gianluca Tedesco, che torna sulla problematica di cui avevamo riferito nei giorni scorsi, e che afferma: “Si tratta dell’ennesimo episodio che fa seguito a precedenti furti. Nonostante le numerose segnalazioni, la questione sembra non trovare soluzione. È frustrante constatare che la sicurezza di questa zona non sia adeguatamente tutelata e che, a fronte di atti sempre più frequenti, non ci siano state risposte concrete ed efficaci da parte delle istituzioni. La mancanza di una vigilanza adeguata e di controlli più serrati non fa altro che alimentare il senso di insicurezza tra i lavoratori e i visitatori”.

FURTI D’AUTO: LA CISAL: “EPISODI INACCETTABILI, LA REGIONE INTERVENGA”

Per il sindacalista “è davvero inaccettabile che episodi di questo genere si ripetono senza sosta e che i lavoratori siano lasciati soli ad affrontare il problema. Le cronache delle auto rubate o vandalizzate, oltre a rappresentare un danno economico significativo per chi le possiede, trasmettono un messaggio di degrado e insicurezza che non rende giustizia all’Amministrazione regionale”.

Il dirigente della Cisal auspica dunque “che la Regione Calabria prenda coscienza della gravità di questa situazione che rappresenta ormai una vera e propria piaga cristallizzata” e chiede “anche alle autorità competenti un intervento urgente e concreto che sradichi il fenomeno dei furti d’auto e che possa riportare serenità e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori e visitatori”.