Lamezia, in casa con 150mila euro di cocaina: arrestato 49enne

I carabinieri lo hanno sorpreso in casa con cocaina per un valore complessivo di 150mila euro, arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio un 49enne di Lamezia

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Aveva in casa cocaina per un valore di 150 mila euro. Inutile anche il tentativo di disfarsene lanciando la droga (una parte di 1,3 kg, suddivisa in 5 involucri), dalla finestra all’arrivo dei Carabinieri. Non è infatti riuscito a evitare l’arresto un 49enne di Lamezia Terme finito in carcere poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia, impegnati già da tempo in servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno portato a termine l’operazione. Dalla loro attività di controllo i Carabinieri avevano raccolto più di un motivo per perquisire l’abitazione del 49enne. Così i sospetti sono ben presto diventati realtà quando i carabinieri hanno rinvenuto 1,3 kg di cocaina, suddiviso in 5 involucri in cellophane termo-sigillate, un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento della sostanza.

L’arrestato ha anche tentato di disfarsi di parte dello stupefacente, lanciandolo dalla finestra della propria abitazione, recuperato immediatamente dai Carabinieri che cinturavano l’abitazione. L’ingente quantitativo di cocaina, se immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 150.000 euro. L’arresto è stato anche convalidato del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della Procura della Repubblica che coordina le indagini, disponendo la misura cautelare in carcere per il 49enne.