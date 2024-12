Catanzaro, incidente nella galleria Sansinato. Un ferito grave

1 minuto per la lettura

Incidente frontale fra due vetture all’ingresso della galleria Sansinato a Catanzaro: il bilancio è di un ferito grave e tre persone contuse

Uno scontro frontale fra due vetture è avvenuto questa sera (26 dicembre 2024) all’ingresso della galleria Sansinato a Catanzaro: il bilancio è di un ferito grave e tre persone contuse. Due le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale impegnate all’ingresso della galleria Sansinato per i soccorsi e la messa insicurezza a seguito dell’incidente stradale. Due le vetture coinvolte nel frontale: una Opel Corsa ed una Kia Picanto.

Ferito in modo grave risulta il conducente della Ford ed altre tre persone contuse. Tutti i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture al fine del veloce ripristino della circolazione stradale.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.

La galleria Sansinato, è attualmente (ore 21:30 del 26 dicembre 2024) chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia. E rimarrà chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.