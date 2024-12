Riccardo Fabiano, 15enne morto nell’incidente era figlio di un magistrato

2 minuti per la lettura

Lutto e cordoglio nella magistratura: Riccardo Fabiano, figlio del magistrato Debora Rizza, è morto nell’incidente stradale sulla Sila di Catanzaro.

CATANZARO- È Riccardo Fabiano, il quindicenne strappato alla vita nel terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2024 lungo la strada statale 109 della Sila. Il giovane viaggiava a bordo di una Lancia Y quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’Audi A4. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Riccardo. Altri sei ragazzi, coinvolti nell’incidente, sono rimasti feriti.

Una morte quella del 15 enne che ha scosso la comunità di Catanzaro e calabrese. Ma il lutto inatteso ha colpito la comunità della magistratura. Ricardo Fabiano era il figlio della dottoressa Debora Rizza, il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro. Il magistrato ha ricoperto il suo incarico anche nella procura della repubblica di Locri.

IL MONDO DELLA MAGISTRATURA PIANGE RICCARDO, IL FIGLIO DEL MAGISTRATO DEBORA RIZZA MORTO NEL TRAGICO INCIDENTE STRADALE

Cordoglio e solidarietà nei confronti dei genitori del ragazzo, ed in particolare del sostituto procuratore Rizza, sono stati espressi dai magistrati della Procura nazionale antimafia. Ma anche delle Procure della Repubblica di Catanzaro e di Reggio Calabria. Il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, i procuratori aggiunti ed i sostituti della Dnaa. «Si stringono con affetto alla collega in questo momento di immenso dolore per la scomparsa del figlio Riccardo». Anche la procura di Catanzaro «con tutti i magistrati, tutto il personale della polizia giudiziaria, è stretta intorno alla cara collega Debora Rizza e alla sua famiglia, nel dolore per la inconsolabile perdita dell’amato figlio Riccardo».

Vicinanza al magistrato é espressa anche dal procuratore della Repubblica facente funzioni di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, dagli aggiunti Stefano Musolino e Walter Ignazitto e da tutti i sostituti procuratori dell’ufficio, che «partecipano con affetto e profonda commozione – si afferma in un comunicato – al gravissimo lutto che ha colpito la collega Debora Rizza».