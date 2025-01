Violenza sulle donne: quattro sorveglianze speciali a Catanzaro

1 minuto per la lettura

La Polizia di Stato di Catanzaro ha eseguito quattro misure di sorveglianza speciale nei confronti di uomini accusati di violenza sulle donne.

CATANZARO- La Polizia di Stato ha eseguito oggi, 29 gennaio 2025, quattro misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I provvedimenti sono disposti dal Tribunale di Catanzaro su proposta del Questore. Sono stati emessi nei confronti di altrettanti uomini accusati di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne.

L’istruttoria condotta dalla Divisione anticrimine della Polizia ha fatto emergere un’escalation inquietante di violenze e vessazioni. Violenze sia fisiche che psicologiche, che, in alcuni casi, si sono tradotte in episodi aggressione fisica, minacce di morte, lesioni personali e atteggiamenti di controllo oppressivo. Questo generando un clima di costante paura e insicurezza per le vittime. I soggetti, due residenti a Catanzaro, uno a Gasperina e il quarto a Satriano, hanno reiterato nel tempo le condotte vessatorie e i maltrattamenti ai danni delle compagne. Secondo gli inquirenti avrebbero manifestato pertanto, personalità violente. Contestuale al procedimento penale è stata prevista la proposta di sorveglianza del Questore di Catanzaro nei riguardi delle persone accusati di violenza sulle donne.