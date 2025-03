Incidente stradale a Lamezia Terme, grave una donna, ferite due bambine

1 minuto per la lettura

Una donna ferita in modo grave e due bambine in ospedale questo il bilancio di un incidente verificatosi in via delle Terme a Lamezia.

LAMEZIA TERME – Una donna ferita in modo grave e due bambine in ospedale. È il bilancio di un incidente verificatosi a Lamezia Terme in via delle Terme. Per cause in corso di accertamento, un Suv Jaguar F-pace condotto dalla donna e con a bordo le due bambine, finiva violentemente contro un muro ribaltandosi, coinvolgendo anche altre due auto in transito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per la messa in sicurezza del sito e delle vetture, mentre la donna la cui condizione è apparsa fin da subito grave conducente dell’auto veniva affidata ai sanitari del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento all’ospedale, così come anche le due bambine venivano trasferite in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti. Sul posto anche la polizia locale.