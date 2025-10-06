Catanzaro, scontro tra auto: un ferito grave, feriti anche madre con due bambini

1 minuto per la lettura

Scontro tra auto a Catanzaro: un ferito grave estratto dalle lamiere. Feriti anche una madre con due bambini.

CATANZARO – Incidente stradale questa mattina, 6 ottobre 2025, intorno alle ore 08:00, in Viale De Filippis, in prossimità del sottopasso di Via Gioacchino da Fiore, una delle principali vie d’accesso alla città di Catanzaro. Lo scontro ha coinvolto due vetture, una Fiat Panda e una Citroën, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Il conducente della Fiat Panda ha riportato le ferite più gravi. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre l’uomo dalle lamiere del veicolo. Dopo essere stato liberato, il ferito è stato affidato al personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure sul posto, lo ha trasportato d’urgenza in una struttura ospedaliera. Le sue condizioni sono gravi. A bordo della Citroën viaggiavano invece una madre con i suoi due bambini. Fortunatamente, hanno riportato solo ferite lievi e contusioni, ma sono stati anch’essi portati in ospedale per accertamenti e controlli più approfonditi. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la messa in sicurezza dei veicoli e della zona. Sul posto dello scontro tra le due auto è intervenuta anche la Polizia Locale di Catanzaro per i rilievi di competenza e per gestire la viabilità, che ha subito temporanei disagi durante le operazioni di soccorso.