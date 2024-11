Bimba di Taverna muore in autostrada, era diretta all’ospedale Gaslini con i genitori

1 minuto per la lettura

Un malore non le ha lasciato scampo. Bimba di Taverna muore in autostrada, stava raggiungendo l’ospedale Gaslini con i genitori

Tragedia a Taverna, piccolo centro in provincia di Catanzaro. Una bambina di 9 anni è morta, questa mattina, martedì 19 novembre 2024, durante il viaggio in autostrada con i genitori verso l’ospedale “Gaslini” di Genova. Doveva effettuare dei controlli nell’ospedale pediatrico. La piccola si trovava in auto, all’altezza di Arezzo, quando ha avvertito un malore che non le ha lasciato scampo. Inutile l’intervento dei sanitari che, una volta sopraggiunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.