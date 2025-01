Sanità, da 80 giorni attende l’esito dell’esame istologico

2 minuti per la lettura

Un imprenditore operato il 6 novembre attende ancora, dall’ospedale Pugliese di Catanzaro l’esito dell’esame. «Pronto a denunciare»

LAMEZIA TERME – Dal 6 novembre, giorno in cui è stato operato al policlinico universitario di Germaneto al rene sinistro con l’asportazione di una massa, attende dall’ospedale “Pugliese” di Catanzaro un esame istologico. Un esame delicato che non arriva, infatti, per ogni ammalato è come se il tempo si fermasse.

80 GIORNI PER L’ESITO DI UN ESAME ISTOLOGICO



Giorni e giorni che passano senza risposte tra mail, telefonate con la solita risposta: «stiamo aspettando». Sono, infatti, trascorsi 80 giorni e ancora non sa nulla (e nemmeno nessuna spiegazione della causa del ritardo) nonostante promesse e rassicurazioni. Intanto il tempo passa e l’ansia aumenta per un importante esito che non arriva. E da qualche giorno le mail tornano pure indietro. L’ultima è stata inviata il 24 gennaio scorso quando l’imprenditore lametino A.C. ancora una volta, ha sollecitato l’esito dell’esame istologico.



L’imprenditore è stato ricoverato il 5 novembre dello scorso anno al policlinico Mater Domini di Catanzaro nel reparto di Urologia, il giorno successivo l’intervento al rene sinistro, un intervento riuscito e su questo «va il mio ringraziamento al professore Cantiello» scrive l’imprenditore. Sempre il 6 novembre, è stato trasmesso al reparto dell’ospedale “Pugliese” un reperto della massa asportata nell’intervento per il necessario esame istologico. Da qui inizia la trepidante attesa per l’imprenditore al quale gli era stato assicurato che, al massimo, entro 60 giorni l’esito sarebbe arrivato. Due mesi. Un’eternità per questo genere di casi.

NESSUNA NOTIZIA DELL’ESAME FATTO



Ma non sono bastati nemmeno 60 giorni. «Ad oggi sono trascorsi 80 giorni e nessuno riesce a darmi notizia del risultato del mio esame istologico – spiega ancora amareggiato l’imprenditore – aspetterò ancora altri 7 giorni e nel caso in cui la risposta dovesse ulteriormente ritardare, presenterà un esposto alla procura della Repubblica per evidenziare questa situazione a danno degli ammalati».