Riqualifica caserme dei Carabinieri: la regione firma 9 convenzioni

Sono nove le nuove convenzioni firmate tra la Regione Calabria e i carabinieri per la ristrutturazione di diverse caserme calabresi.

CATANZARO- Una boccata d’ossigeno per le forze dell’ordine in Calabria. Grazie alla firma di nove convenzioni tra il Comando Legione Carabinieri Calabria e la Regione, le caserme di diverse città calabresi saranno oggetto di importanti lavori di riqualificazione. L’Usic esprime «soddisfazione e un sincero ringraziamento» per la recente firma delle nove convenzioni volte a finanziare interventi strutturali per la riqualificazione di immobili da destinare a caserme dei Carabinieri nelle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. Inoltre, si aggiunge una convenzione specifica per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza.

L’accordo, nato dall’intesa tra la il Comando Legione Carabinieri Calabria e il Presidente della Giunta Regionale, Roberto Occhiuto, è il risultato di un lavoro congiunto che ha visto coinvolte anche le amministrazioni comunali di Cerisano, Laino Borgo e Mendicino, per la provincia di Cosenza. E, ancora, Maida e Chiaravalle Centrale, per la provincia di Catanzaro. Tra i comuni anche Locri, Villa San Giovanni, Antonimina, Motta San Giovanni e la Città Metropolitana per la provincia di Reggio Calabria.

«Questa iniziativa segna un’importante svolta nella strategia di rafforzamento della sicurezza sul territorio calabrese». Ha dichiarato Francesco Di Nuzzo, Segretario Nazionale dell’USIC, con delega al Mezzogiorno. La riqualificazione delle caserme non solo migliora le condizioni di lavoro per i nostri COLLEGHI, ma rappresenta anche un chiaro segnale di impegno nella lotta alla criminalità e nel rafforzamento dei presidi di legalità per la protezione dei cittadini e delle imprese».

L’USIC ritiene che questi interventi contribuiranno sostanzialmente a creare migliori condizioni di sicurezza per le comunità, sempre più colpite da fenomeni di illegalità. La presenza di caserme rinnovate e dotate di adeguati strumenti di videosorveglianza gioverà senza dubbio alla percezione di sicurezza tra la popolazione.

Concludendo, l’USIC rinnova «la propria gratitudine a tutti gli enti coinvolti per questa importante iniziativa, auspicando che altri progetti simili possano seguire nel futuro, contribuendo così a costruire una Calabria più sicura e vivibile per tutti».