Mare sporco da diversi giorni a Gizzeria e Lamezia Terme, enormi chiazze gialle apparse nei pressi della riva, è allarme tra i cittadini

GIZZERIA (CATANZARO) – Allarme mare sporco, dai primi giorni di luglio i cittadini segnalano una situazione allarmante che interessa il Tirreno lametino. In particolare, le acque del mare dalla località Marinella fino a Gizzeria Capo Suvero risultano, specie nelle ore della mattina, impraticabili, sporchissime. Dalle foto inviate e dai video postati sui social si vedono chiaramente grandi ed estese chiazze gialle a ridosso della riva e altre macchie gialle più solide che galleggiano sul torbido delle acque, pezzi di carta sbriciolata, materiale indecifrabile di vario genere, uno spettacolo veramente indecoroso che purtroppo la fa da padrone nelle acque del mar Tirreno. Un biglietto da visita indecoroso per le località citate che certamente non meritano la visione di questo sfacelo ambientale.

La segnalazione di questa grave situazione è giornaliera, a detta dei cittadini il liquido giallo è onnipresente nelle ore del mattino, bisognerebbe effettuare controlli ai collettamenti fognari, o allo sversamento abusivo di autospurgo. Chi di dovere dovrà vigilare attentamente per far sì che la bellezza ambientale del territorio non venga deturpata da tanta incuria.

Da settimane la costa di Gizzeria ha fatto da padrona sui social per la bellezza di un territorio scelto anche per la location del Film “ Sandokan”, a breve sugli schermi italiani, si è distinta per la naturalezza e la biodiversità dei laghi la Vota, da poco una riserva naturale regionale , e tutto ciò stride con la trascuratezza delle acque del mare proprio nei mesi di maggiore fruizione da parte dei cittadini.

Chi arriva da altre regioni nella propria terra o chi ha scelto la Calabria per le vacanze non può rischiare di trascorrere i sudati giorni di villeggiatura con l’impossibilità di bagnarsi nelle acque del mare.Ci si chiede da più parti se sono effettuati controlli dalla guardia costiera sugli sversamenti in mare dei vari catamarani che frecciano al largo nell’azzurro del mare, o controlli dai comuni interessati sui sistemi fognari o di spurgo dei vari edifici situati sulla costa. Certo è che la situazione che si prospetta è veramente drammatica per ciò che concerne la balneabilità delle acque, per il bene dei cittadini, dei comuni, dell’ambiente stesso bisognerebbe urgentemente correre ai ripari.