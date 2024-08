Falerna, crolla un costone di roccia: sgombero di abitazioni, nessun ferito

2 minuti per la lettura

A Falerna crolla un costone di roccia: sgomberate le abitazioni e vietata la sosta e il parcheggio nell’area, nessun ferito; il sindaco attiva il Centro operativo comunale e il Gruppo comunale volontario di Protezione civile

FALERNA – A seguito del distacco di un costone di roccia a ridosso di abitazioni e della statale 18 (per il quale è stato disposto lo sgombero del fabbricato più a ridosso del costone) che fortunatamente non ha causato danni a persone (probabilmente dovuto anche alla due scosse telluriche dei giorni scorsi, una con epicentro a Lamezia Terme e l’altra con epicentro a Pietrapaola), il sindaco, Francesco Stella, con un’ordinanza ha attivato il Centro operativo comunale e del Gruppo comunale Volontario di protezione civile dopo che ieri pomeriggio si è verificato il distacco di un costone di roccia in località Torre Lupo – Falerna Marina, nei pressi della strada statale 18 e di alcuni fabbricati e cortili privati.

A seguito dell’intervento sul posto del sindaco di Falerna, dei vigili del fuoco, dei carabinieri della Polizia di Stato (Polfer), Anas, Gruppo Volontari di Protezione Civile, constatato che non vi erano stati danni a persone e rilevanti danni a cose, dopo attento sopralluogo, è emersa l’esistenza di concreto rischio di ulteriori distacchi di massi e/o costoni di roccia. Da qui i vigili del fuoco hanno ritenuto opportuno lo sgombero del fabbricato posto più a ridosso del sito interessato dall’evento e il divieto di sosta e parcheggio veicoli in prossimità della strada statale. Si è dunque provveduto allo sgombero dell’immobile e delimitare il tratto della strada statale 18 in maniera tale da evitare la sosta o il parcheggio di veicoli.

Il Centro operativo del Comune di Falerna avrà ora il compito di pianificazione, censimento danni, strutture operative locali e viabilità e assistenza alla popolazione residente o dimorante presso l’immobile sgomberato.