Soverato: reflui fognari nel fiume, sotto sequestro un depuratore

1 minuto per la lettura

Anomalie strutturali nel depuratore consortile: i reflui fognari finivano nel fiume; dalle indagini avviate a luglio il sequestro a Soverato

I reflui fognari finivano direttamente nel fiume: finito sotto sequestro pertanto un depuratore a Soverato. Le indagini dei militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, avviate nel mese di luglio e protratte fino ai giorni scorsi, hanno consentito di accertare che il depuratore consortile a servizio dei comuni di Soverato, Satriano, Davoli e San Sostene aveva gravi anomalie strutturali che ne compromettevano significativamente il funzionamento.

A causa delle criticità riscontrate, tutti i reflui fognari venivano scaricati nel vicino fiume “Ancinale” senza aver completato il necessario ciclo di depurazione.

L’intero impianto è stato dunque posto sotto sequestro penale e nei confronti dei responsabili, per i fatti accertati, sono state formulate le ipotesi di reato di scarico nelle acque superficiali di rifiuti speciali tra cui “fanghi di depurazione” e “vaglio” nonché raccolta e deposito non autorizzato di rifiuti.

Nel corso dell’ispezione è stato anche effettuato il campionamento dei reflui in uscita dall’impianto e le successive analisi, a cura dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria, hanno evidenziato un altissimo livello del parametro Escherichia coli.

L’attività della Guardia Costiera continuerà ad essere concreta e costante per prevenire e scoraggiare comportamenti che possano deturpare l’ambiente marino e costiero.