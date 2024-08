Nocera Terinese, sottopassi allagati e bloccati causa maltempo

2 minuti per la lettura

A causa del maltempo molti sottopassi sono rimasti bloccati e allagati, danni anche al centro storico di Nocera Terinese e contrade

NOCERA TERINESE – Sottopassi allagati e bloccati e danni per il maltempo anche al centro storico e contrade. Una frana ha interessato anche la villa comunale di Nocera superiore. Situazione critica a Nocera Terinese causata dal temporale abbattutosi nelle scorse ore. Con blocco di tutti i sottopassaggi da Falerna fino ad Amantea tant’è che l’unica via d’uscita per raggiungere lo svincolo autostradale di Falerna è stato un piccolo sottopassaggio di Nocera Terinese marina, assolutamente non idoneo e, tra l’altro con un solo senso di marcia.

La situazione ha paralizzato il centro residenziale di Nocera marina, creando enormi disagi per residenti e turisti bloccati per circa tre ore. Creando difficoltà a chi doveva raggiungere oltre che il lavoro anche gli ospedali di Lamezia Terme e Cosenza. Il sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, auspica il completamento in tempi brevi del del ponte sul Savuto (crollato nel 2006 e ancora da ricostruire, ndr) che può essere “l’unica possibilità di uscita in casi d’emergenza come quello di ieri mattina. Inoltre – prosegue il sindaco – sono necessari interventi di messa in sicurezza della statale 18. Tali da rendere il centro residenziale di Marina di Nocera Terinese accessibile ed in sicurezza. Garantendo il raggiungimento dello svincolo autostradale di Falerna per tutti gli utenti che provengo da direzione nord (Amantea) e sud (Falerna).

Anche il centro storico e le contrade hanno subito dei danni a causa di un lungo periodo di abbandono de territorio”. Ma c’è un altro aspetto che il primo cittadino di Nocera Terinese sottolinea: “purtroppo il mio comune non ha risorse vista la situazione finanziaria molto precaria ancora non uscita dal dissesto finanziario, abbiamo bisogno di risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Mi appello alla Regione Calabria e alla protezione civile comprendendo le difficoltà che persistono da ormai decenni nella Regione Calabria”.