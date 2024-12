Mareggiate Nocera, ancora danni. Rinascita si appella alla Procura

1 minuto per la lettura

Ancora mareggiate a Nocera Terinese e ancora una volta danni, il gruppo Rinascita contro l’amministrazione Russo e si appella alla Procura della Repubblica

NOCERA TERINESE – Ci risiamo. Arrivano puntualmente le mareggiate che causano danni e disagi, portando nelle ultime fango e detriti oltre che vasti allagamenti a Marina di Nocera Terinese.

A settembre scorso, come gli anni passati, sono stati chiesti interventi ma nulla. Il sindaco Saverio Russo aveva lanciato l’allarme, chiedendo aiuto con interventi urgenti. Chiedendo ancora una volta, aiuto alla Regione Calabria affinché possa intervenire con delle barriere radenti a protezione dell’abitato. Intanto protesta l’opposizione consiliare.

Il gruppo Rinascita denuncia che “il mare è entrato nel centro abitato di Nocera Marina. Nessuna meraviglia, tutto secondo le previsioni. Noi di Rinascita per Nocera chiediamo conto del fatto che a più di un anno dall’insediamento l’amministrazione Russo non abbia fatto niente, che la Regione sia latitante. Chiediamo conto anche della bonifica costata più di 300 mila euro che di fatto è risultata essere un imbroglio di dubbia legalità”. Continui danni dopo le mareggiate, nessuna risoluzione dei problemi e poca chiarezza, pertanto da Rinascita per Nocera annunciano: “Ci appelliamo alla Procura della Repubblica perché vengano alla luce le responsabilità passate e presenti dello stato dell’arte sotto gli occhi di tutti”.