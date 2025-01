Incendio in una discarica abusiva vicino al campo rom a Catanzaro

1 minuto per la lettura

L’incendio nella discarica abusiva è divampato nella serata di lunedì 27 gennaio, sul posto 25 vigili del fuoco e 8 automezzi

Un vasto incendio in una discarica abusiva è divampato nella serata di lunedì 27 gennaio a Catanzaro, in via Lucrezia della Valle. La discarica abusiva che ha preso fuoco è situata nella zona del campo rom della zona. L’area interessata dalle fiamme, di circa 3000 metri quadrati, era colma di rifiuti di vario genere, che hanno alimentato rapidamente il rogo.

SUL LUOGO DELL’INCENDIO INTERVENUTI 25 UOMINI E 8 MEZZI

Sul posto ad operare circa 25 unità di uomini con 8 automezzi, provenienti dalla sede centrale di Catanzaro e dal distaccamento volontario di Taverna. Inviato inoltre nella notte, dalla sede centrale, un mezzo di movimento terra (Terna) per lo smassamento delle cataste dei rifiuti permettendo una più efficace opera di estinzione delle fiamme.

L’intervento è ancora in corso, questa mattina, martedì 28 gennaio, e si sta svolgendo in condizioni particolarmente impegnative, data la vastità dell’area coinvolta e la natura dei materiali bruciati, che richiedono un’attenzione costante per prevenire la riaccensione dei focolai.