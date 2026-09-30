Nasce il Comitato “No discarica di Pianopoli”: «Basta mercificazione del territorio»

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Nasce il Comitato “No discarica di Pianopoli”. Prima assemblea pubblica a Cancello di Serrastretta: «Basta mercificazione del territorio».

SERRASTRETTA – Nasce il Comitato “No Discarica di Pianopoli” che ha tenuto un’assemblea pubblica a seguito della riapertura del sito. Nella sala conferenze di Cancello, nel corso dell’assemblea pubblica con il motto “Ci – risiamo”, è stato ribadito il no alla discarica riaperta due mesi fa. Il Comitato è nato «dall’esigenza della riapertura, l’ennesima, del mostro che incombe sul nostro territorio da ormai troppo tempo. I rappresentanti hanno espresso le posizioni del Comitato, «ferme e decise, che sono libere da colori e hanno come interesse unicamente la tutela della salute e la salvaguardia del territorio e delle risorse ambientali».

COMITATO NO DISCARICA DI PIANOPOLI: «NON CI LASCEREMO STRUMENTALIZZARE DA NESSUNA FORZA POLITICA»

All’assemblea hanno preso parte liberi cittadini del comune di Serrastretta, amici e sostenitori del Comitato, il sindaco di Serrastretta, Mario Cianflone, e rappresentanti delle minoranze. E’ stato ribadito che il Comitato «è, e resterà sempre, un organo indipendente, libero e composto da persone che hanno a cuore il territorio, l’ambiente e la salute. Non ci lasceremo strumentalizzare da nessuno e da nessuna forza politica. Ribadiamo ancora una volta, con forza, la nostra posizione: Nessun compromesso, nessun patteggiamento. Basta con la mercificazione del nostro territorio. Basta con la devastazione dell’ambiente e delle risorse. Siamo stanchi di essere un feudo di chi da troppo tempo lucra sui rifiuti e gioca d’azzardo con la salute delle persone. Il comitato, fin dalla sua nascita, ha lottato e lotta per una cosa sola: la chiusura della discarica e la sua messa in sicurezza.

DAL FALLIMENTO DELLA DANECO AL NUOVO GESTORE GRUPPO VRENNA

La discarica, come si ricorderà, ha riaperto i battenti a luglio scorso con il nuovo gestore appartenente alla famiglia Vrenna che ha rilevato il fallimento Daneco per circa 13 milioni di euro. Tre mesi fa alla riapertura arrivarono nel sito i primi carichi di spazzatura dalla Puglia.

Già due anni fa è stato affidato al gruppo Vrenna di Crotone, socio principale Raffaele Vrenna, l’ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per un milione e mezzo di metri cubi di rifiuti urbani e speciali in località Gallù Carratello del Comune di Pianopoli, già sede della discarica gestita dalla Daneco Impianti srl in liquidazione, acquisita dalla società Rvl&co srl di Milano, componente del gruppo Vrenna.

Da qui prese avvio l’iter autorizzativo della procedura P.A.U.R. (Provvedimento autorizzativo unico regionale) del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria per la sistemazione e l’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi già autorizzata con A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) situata tra il centro abitato di Vena di Maida (a circa 2,3 km), di Pianopoli (a circa 3,8 km) e di Amato (a circa 6 km). Il progetto ha previsto la sistemazione dell’attuale discarica, che ha gli impianti dedicati sia del percolato che del bio-gas in modo da essere totalmente autonomo. L’ampliamento è stato autorizzato il 23 agosto 2011 dalla Regione Calabria e il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale in capo alla ditta Eco Inerti srl, raggiungendo una capacità totale pari a 1.295.000 m3.