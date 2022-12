Incidente nella notte a Sellia Marina, feriti tre ventenni

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Tre giovani di Isola Capo Rizzuto sono rimasti feriti in un brutto incidente stradale avvenuto la scorsa notte all’altezza di Sellia Marina.

Attorno alle 5.50 l’auto su cui viaggiavano i ragazzi, una Fiat Tipo, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada in località La Petrizia e si è ribaltata.

La squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta anche per estrarre uno dei feriti che, sbalzato fuori dall’abitacolo, era rimasto incastrato sotto la vettura.

I tre giovani sono stati poi affidati al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivamente trasportati in ospedale con due ambulanze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.