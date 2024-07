Linea Battipaglia - Sapri: circolazione ripristinata parzialmente su un binario

2 minuti per la lettura

Riapertura parziale della Linea Battipaglia – Sapri, ripristinato un binario dopo i lavori di rimozione dei carri deragliati; da domani, 27 luglio 2024, la circolazione ferroviaria tornerà regolare.

È tornata parzialmente operativa la linea ferroviaria Battipaglia-Sapri, dopo il deragliamento di alcuni vagoni di un treno avvenuto la notte tra lunedì e martedì. Dalle 6 di questa mattina, 26 luglio 2024 la circolazione ferroviaria su uno dei due binari della linea Battipaglia – Sapri è stata riattivata. Questo, a seguito dei lavori svolti da Rete Ferroviaria Italiana e dalle ditte appaltatrici senza sosta dalla sera di lunedì 22 luglio. Continuano però i lavori per riattivare anche l’altro binario nei pressi di Centola, nel Salernitano.

Per domani, sabato 27 luglio 2024, le circolazione ferroviaria dovrebbe cosi tornare regolare.

Durante la giornata odierna – informa Ferrovie dello Stato – e fino al ripristino della piena capacità dell’infrastruttura, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni.

I tecnici sono stati impegnati nella rimozione dei carri e dei container attraverso l’utilizzo di gru stradali, scavatori, camion gommati. Successivamente, terminati i rilievi dell’Autorità Giudiziaria, sono stati effettuati gli interventi di ripristino dei marciapiedi, dell’armamento, delle rotaie e delle traverse.

Per far fronte all’interruzione Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi sia per i treni a lunga percorrenza sia per quelli regionali. Questo per assicurare i collegamenti fra le località cilentane.

TRENO MERCI ESCE DAL BINARIO, PARALIZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA BATTIPAGLIA – SAPRI

Uno stop dovuto ai lavori è stato necessario in seguito un incidente ferroviario è avvenuto alla stazione di San Severino di Centola, nel basso Cilento. L’incidente è avvenuto martedì 9 luglio poco dopo le 16 con un treno merci uscito dai binari, causando ingenti danni alla banchina in direzione nord. Fortunatamente non si registrano feriti tra il personale di bordo e i pochi presenti in stazione al momento dell’incidente. Tuttavia l’impatto ha provocato significativi disagi al traffico ferroviari. Inevitabili, infatti, sono stati i disagi che i viaggiatori hanno subito in queste settimane tra importanti ritardi e treni cancellati.