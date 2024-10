Maltempo in Calabria, comune di Maida isolato e chiusa la SS280

2 minuti per la lettura

Il maltempo si abbatte sulla Calabria, interrotta la SS280 direzione Lamezia Terme e isolato il comune di Maida

LAMEZIA TERME – Scenario apocalittico nel Lametino causato dalle forti piogge di questa notte. Gravi danni per il maltempo si sono verificati nel comprensorio lametino (in particolare Maida e San Pietro a Maida sono isolati, anche al loro interno, dove ci sono zone inaccessibili per le strade si sono trasformate in fiumi). Particolarmente colpita la statale 280 temporaneamente chiusa al traffico (un’auto è finita sotto la sede stradale per il cedimento di un pezzo d’asfalto creando una voragine). Gravi danni anche alle aziende agricole (praticamente in ginocchio) tra San Pietro Lametino e Acconia di Curinga nella cui zona, la strada provinciale dove nel 2018 morirono due bambini e la madre travolti da fango e detriti, si è presentato lo stesso scenario di quella tragedia nella cui strada provinciale evidentemente nulla è cambiato sul piano della prevenzione.



MALTEMPO IN CALABRIA, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO DI LAMEZIA

Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono impegnate dalla tarda serata di ieri congiuntamente alle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Numerose le richieste pervenute alla SO115 di Catanzaro. Sulle zone di Lamezia sono state inviate ulteriori squadre rispettivamente dai comandi di Cosenza e Crotone. Disagi maggiori a Maida e San Pietro a Maida e San Pietro Lametino per un torrente esondato. A causa del cedimento di un tratto di strada, un’auto è finita sotto il piano stradale sulla 280 per una voragine che si è aperta. Nessun danno per i passeggeri.

ALCUNE ABITAZIONI REIMASTE ISOLATE

Sulla zona sono state inviate inoltre unità SAF Fluviali che con gommoni pneumatici in dotazione stanno provvedendo a raggiungere alcune abitazioni rimaste isolate causa allagamento delle sedi stradali. Nella stessa zona, la complanare da Catanzaro direzione Lamezia (strada adiacente l’ingresso di un hotel) è bloccata da smottamenti ed alberi sulla sede stradale temporaneamente chiusa all’altezza del centro commerciale, sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Sempre i vigili del fuoco, con l’ausilio di mezzi messi a disposizione di privati, stanno provvedendo a liberare percorsi alternativi bloccati da detriti e alberi abbattuti sulla statale 280 in prossimità dello svincolo di Lamezia Terme Sud. Disagi da alcuni giorni in Calabria, anche in città per strade allagate, in particolare la strada che porta al Comune di Lamezia è temporaneamente chiusa con traffico deviato. Difficoltà anche per raggiungere l’aeroporto (nessun volo però è stato cancellato) a causa del traffico causato dalle strade allegate.