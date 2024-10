Maltempo in Calabria, esonda torrente nel Vibonese, nuovo bollettino della Prociv

2 minuti per la lettura

Maltempo in Calabria, piogge insistenti su tutta la regione, nel Vibonese esonda un torrente, smottamento nel Catanzarese. La Protezione Civile Calabria emette un nuovo bollettino di allerta

MALTEMPO in Calabria come da previsioni. L’allerta arancione diramata nella giornata di ieri 18 ottobre 2024 su tutto il territorio regionale si è confermata con abbondanti precipitazioni in diverse aree della regione. In particolare, nella provincia di Vibo Valentia i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire un intervento, da parte della squadra del distaccamento di Vibo Marina, per mettere in sicurezza alcune zone interessate dalla esondazione del torrente Candrilli che ha invaso la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. La situazione è sotto controllo e non si segnalano criticità particolari poiché le abitazioni sono, comunque, a debita distanza rispetto al letto del torrente. Sul posto è, inoltre, intervenuta anche la polizia locale.

Nella provincia di Catanzaro, invece, l’intervento dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Taverna è conseguito ad uno smottamento con cedimento parziale di un tratto della Strada Provinciale 26, ossia la strada di collegamento tra il comune di San Pietro Magisano e la frazione Vincolise del comune di Magisano. Anche in questo caso l’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito. Sul posto presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza, il responsabile della ditta che già da tempo ha in appalto i lavori di ripristino e manutenzione della SP26 e tecnici dell’amministrazione provinciale. Per la presenza dello smottamento è chiusa al transito la sola corsia direttamente interessata.

Nel frattempo, la Protezione civile ha emanato un nuovo bollettino di allerta meteo parzialmente in attenuazione rispetto al precedente. In base al nuovo aggiornamento, infatti, l’allerta passa da arancione a gialla su tutta la fascia costiera tirrenica calabrese, tranne che sull’area tirrenica Reggina, dove sono previste piogge isolate e rovesci o temporali anche di discreta intensità ma a carattere isolato. Situazione diversa, invece, sulla fascia ionica dove l’allerta resta arancione con fenomeni più intensi nell’alto e basso Ionio cosentino dove sono previste piogge diffuse e temporali sparsi. Sulle zone 7 e 8 che corrispondono alla costa ionica catanzarese e reggina le precipitazioni saranno sparse con temporali presenti ma piuttosto isolati. Sull’area tirrenica reggina, come detto, l’allerta resta arancione anche se le precipitazioni sono in via di attenuazione. Su tutta la Calabria, infine, si registrano venti da forti a burrasca d’origine sud-orientale e forti mareggiate sulle coste esposte ai venti.