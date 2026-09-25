Falerna, Frecciarossa spezza la linea elettrica: circolazione bloccata

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Circolazione ferroviaria bloccata tra Paola e Lamezia: un treno Frecciarossa ha causato l’interruzione della linea elettrica a Falerna

Mattinata di disagi per i viaggiatori lungo la linea ferroviaria Paola-Reggio Calabria. Intorno alle ore 12 di oggi, 25 settembre 2026, la circolazione ferroviaria è rimasta completamente paralizzata a causa di un guasto tecnico importante verificatosi nei pressi di Falerna, più precisamente nel tratto compreso tra Nocera Terinese e Lamezia Terme Centrale.

Secondo le prime informazioni, un treno Frecciarossa in transito avrebbe provocato la rottura della linea elettrica di contatto, il sistema di cavi aerei che alimenta i convogli. Il pantografo, ovvero il dispositivo situato sul tetto del treno che capta la corrente dai fili elettrici, si sarebbe impigliato nella linea, tranciandola e causando l’immediato blocco della circolazione.

DISAGI E RIPERCUSSIONI SULLA RETE

La situazione è critica su tutta la linea ferroviaria. Trenitalia ha comunicato che la circolazione permane al momento sospesa per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche e gli interventi di ripristino necessari.

Questo ha causato importanti ripercussioni al traffico ferroviario a lunga percorrenza e regionale. I treni provenienti da Nord vengono infatti fermati nella stazione di Paola, mentre quelli in arrivo da Sud sono bloccati a Lamezia Terme Centrale.

Fra i treni Alta Velocità e Intercity attualmente fermi a causa dell’interruzione ci sono:

FR 8333 Roma Termini (7:29) – Reggio Calabria Centrale (13:14)

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:02) – Torino Porta Nuova (21:05)

IC 564 Reggio Calabria Centrale (7:57) – Lecce (16:21)

IC 556 Reggio Calabria (9:57) – Roma Termini (17:34)

Si registrano inoltre ritardi generalizzati per gli altri convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali che transitano nell’area. I tecnici di Rfi sono al lavoro sul posto per stimare i tempi di riparazione e ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.