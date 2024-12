Occhiuto: «Calabria protagonista del Capodanno Rai»

2 minuti per la lettura

Dopo l’intervento al cuore il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, torna nel palazzo della regione per la riunione di Giunta e parla del Capodanno Rai a Reggio Calabria.

CATANZARO- Dopo l’intervento di cardiochirurgia cui si è sottoposto il 4 dicembre 2024, il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, oggi, 27 dicembre 2024, è tornato a lavoro, anche se per il momento solo per alcune ore. In un video pubblicato sui suoi profili social, Occhiuto ha aggiornato i cittadini calabresi sulle sue condizioni di salute e sui progetti in corso per la regione. «Sono tornato, per adesso solo per qualche ora. Ho una Giunta tra poco, perché sono tante le questioni che vanno chiuse entro fine anno». Ha dichiarato il presidente della Regione, apparendo visibilmente sereno ma ancora in fase di recupero.

Capodanno Rai: un palcoscenico per la Calabria

Tra le priorità illustrate da Occhiuto, spicca l’organizzazione del Capodanno Rai a Reggio Calabria. Un evento che porterà la regione sotto i riflettori nazionali. «A Reggio Calabria hanno montato un palco grandissimo per il Capodanno Rai. Grazie all’accordo che abbiamo fatto con la Rai, la Calabria sarà protagonista in Italia: entrerà nelle case di milioni di italiani non solo per il Capodanno. Ma anche attraverso le trasmissioni che ogni giorno parlano della nostra regione», ha sottolineato il governatore.

Un’iniziativa che, secondo Roberto Occhiuto, contribuirà a mostrare il lato migliore della Calabria, con il suo patrimonio naturale, culturale e umano. «Affrontiamo i problemi, ma cerchiamo di continuare a far vedere quante potenzialità ci sono in Calabria e che il Paese non si aspettava». Ha aggiunto, evidenziando l’importanza di valorizzare le eccellenze locali.

Ringraziamenti e auguri per il nuovo anno

Occhiuto non ha mancato di ringraziare quanti gli hanno inviato messaggi di auguri e incoraggiamento durante le festività natalizie e il suo periodo di convalescenza. «Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto su WhatsApp, sui social a Natale per farmi gli auguri, qualcuno persino qua a Santo Stefano. Purtroppo non potrò rispondere a tutti, ma voglio ricambiare gli auguri, augurando a tutti i calabresi ogni felicità. Che questi giorni di festa possano portare a ciascuno di voi quello che desidera e soprattutto – ha concluso- tanta serenità».