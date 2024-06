Tra conferme e new entry, il voto in provincia di Catanzaro

2 minuti per la lettura

CATANZARO – Tante le conferme e qualche new entry nella battaglia per la conquista dello scranno più importante nei 13 comuni al voto nel Catanzarese. Ad Albi è stato eletto sindaco Salvatore Dardano (Solidarietà e progresso per Albi) con 454 voti 88,67%. In corsa vi era anche Denise Priolo (Albi al centro) che ha ottenuto 58 voti lì11,33%. Una riconferma a Fossato Serralta: eletto sindaco Domenico Raffaele (Continuiamo per il bene comune) con 240 preferenze il 62,50%. Candidato anche Giorgio Eugenio Pezzutto (Alleanza per Fossato Serralta) ha ottenuto 144 voti il 37,50%. Una riconferma anche a Gagliato: eletto sindaco di Salvatore Sinopoli (Gagliato in comune) 224 il 68,71%. In corsa anche Francesco Fodaro (Il vento del cambiamento) 98 voti il 30,06% e Antonio Iozzo (Insieme per il domani) 4 voti 1,23%. Così come resta salda al proprio scranno anche Laura Moschella (L’alternativa per Gimigliano) rieletta sindaca di Gimigliano con 1.376 voti 71,82%. Si è fermato a 540 voti l’altro candidato, Giuseppe Paonessa (Gimigliano casa comune) 28,18%.

Ce la fa per una manciata di voti ad essere riconfermato sindaco il primo cittadino di Marcellinara, l’uscente Scerbo Vittorio rieletto con 726 voti il 50,66% (lista Marcellinara Progetto futuro), stacca di poco l’altro candidato, Giuseppe Ruga (Marcellinara al centro) che ha ottenuto 707 voti il 49,34%. Resta al Comune anche Domenico Garofalo (Libertà e trasparenza) rieletto sindaco di Marcedusa con 193 voti il 95,54%. In corsa anche Fortunato Misuraca 9 voti il 4,46%. Così come vede una riconferma anche il sindaco uscente di Pentone Marino Vincenzo (Rinascita per Pentone) che con 810 voti il 62,02%. Batte Ezio Mirenzi (Naturalmente Pentone) che ha ottenuto 496 voti il 37,98%.

Tra le conferme, quella di San Floro, dove ce la fa Bruno Meta (Viviamo San Floro) con 311 voti il 62,83% contro la candidata Magda Mellea (Rinasci San Floro) che ha ottenuto 184 voti il 37;17%; tra le new entry quella di Sellia dove dopo il quasi ventennio Zicchinella, il testimone passa a Serafina Giordano (con la lista Sellia Obiettivo comune) eletta sindaco con 215 voti il 71,91%; contro Cesare Tripolino (Insieme per Sellia) che ha ottenuto 57 voti il 19,06% e Antonietta Cosco (Sellia 2.0) 27 voti il 9,03%. A Sorbo San Basile ce la fa il candidato Aldo Scorza (Insieme Possiamo) sindaco con 282 voti il 52,13%. Per Rosario Giglio (Passione e serietà) 259 voti il 47,87%. A Sellia Marina vince Walter Placida (Siamo Sellia Marina) con 2.956 voti il 61,57%. Candidata anche Giuseppina Frangipane (Sellia Marina la città di tutti) che si ferma a 1.845 voti il 38,43.

A Squillace tre liste in corsa con Vincenzo Zofrea (Siamo Squillace) eletto sindaco con 829 voti 35,10%; per Anna Maria Mungo (Progetto Squillace) 819 voti il 34,67% e Stefano Carabetta (Civitasquillace) che ha ottenuto 714 voti il 30,23%. A Zagarise l’unica lista in lizza con sindaco eletto Domenico Gallelli (Continuiamo a crescere insieme) 854 voti.