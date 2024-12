Calabria e parità di genere: ciclo di seminari per le imprese

2 minuti per la lettura

La Calabria promuove la parità di genere nelle imprese con un ciclo di seminari. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione e da Fincalabra.

CATANZARO – La Regione Calabria fa un deciso passo avanti verso una cultura aziendale orientata sempre di più alla parità di genere. In collaborazione con Fincalabra, è stato messo in campo un ambizioso progetto “Sistema di certificazione della parità di genere” per promuovere la parità di genere nelle imprese calabresi. Il cuore di questo progetto? Un ciclo di seminari formativi, gratuiti e aperti a tutte le aziende del territorio, che si svolgeranno nelle sedi delle Camere di Commercio.

Realizzato in attuazione del Decreto 18 gennaio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Calabria (Dipartimento Lavoro e Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane) promuove un ciclo di seminari. I seminari si terranno presso le sedi delle Camere di Commercio territoriali e vedranno come relatori esperti di parità di genere e di lavoro. Verranno illustrate i profili normativi e la discriminazione di genere, e i vantaggi della certificazione di genere per i datori di lavoro e le imprese. Momenti di approfondimento saranno dedicati all’importanza della certificazione di genere per la crescita sostenibile e inclusiva delle imprese. La certificazione di genere, basata sulla norma ISO 125/2022, è molto più di un semplice attestato. È un percorso di crescita per le aziende che vogliono valorizzare le diversità, migliorare il clima lavorativo e aumentare la competitività.

I SEMINARI VOLUTI DALLA REGIONE CALABRIA GUARDANO AD UN VIRTUOSO PERCORSO VERSO LA PARITÀ DI GENERE

Si tratta quindi di un importante momento formativo per le aziende calabresi interessate a intraprendere un percorso virtuoso verso la parità di genere. Valorizzando così il capitale umano e accedendo a nuovi vantaggi competitivi sul mercato. I seminari si terranno presso le sedi delle Camere di Commercio territoriali e partiranno da Catanzaro con il primo incontro dell’11 dicembre. A seguire il 12 dicembre a Crotone, il 13 a Vibo Valentia, il 16 a Reggio Calabria ed il 19 a Cosenza.