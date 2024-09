Catanzaro, Fiorita azzera le deleghe e apre la crisi al Comune

1 minuto per la lettura

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita decide di ritirare le deleghe ai componenti della giunta e di fatto apre la crisi politica al Comune

CATANZARO – «A conclusione della verifica politica e amministrativa condotta in queste settimane, ho deciso di ritirare le deleghe agli assessori in carica e azzerare la Giunta, passaggio che ritengo indispensabile per verificare fino in fondo le reali e sincere disponibilità a portare avanti il programma di rinnovamento che l’elettorato ha premiato. Ci aspettano tre anni di durissimo lavoro e non possiamo consentirci pause, incertezze, errori».

Lo rende noto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, con una decisione che di fatto sancisce l’apertura della crisi al Comune capoluogo di regione. «C’è necessità di uno sforzo corale e unitario, scevro da egoismi di parte, per consentire all’amministrazione di cogliere i frutti del lavoro fin qui svolto e di centrare nei tempi stabiliti gli obiettivi strategici. Uno sforzo notevole che, – prosegue il sindaco di Catanzaro – ha bisogno evidentemente anche di una messa a punto della struttura burocratica del Comune. Entro dieci giorni, esplorate tutte le disponibilità in campo, trarrò le mie conclusioni e, con le prerogative che mi sono assegnate dalla legge, le conseguenti determinazioni».

L’azzeramento della Giunta comunale, che si regge su una maggioranza formata dalla coalizione di centrosinistra, guidata dallo stesso Fiorita, e un’area che fa riferimento al consigliere regionale Antonello Talerico, di Forza Italia, arriva all’indomani di una riunione interpartitica del centrosinistra caratterizzata dalla posizione critica del Pd.