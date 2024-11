Comune di Lamezia Terme verso il dissesto? Dalla Corte dei conti 90 pagine di rilievi

2 minuti per la lettura

Comune di Lamezia Terme verso il dissesto? Dalla Corte dei Conti arrivano ben 90 pagine di rilievi sulla gestione dell’ente locale

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – È ARRIVATO a palazzo Perugini (come più volte anticipato dal Quotidiano del Sud) un faldone di ben novanta pagine contenenti rilievi della Corte dei Conti calabrese (rispetto alle quali il Comune di Lamezia Terme ora dovrà inviare le controdeduzioni entro 30 giorni) che toccano tutta la vita amministrativa dell’ente, per un periodo che parte dal 31 dicembre 2013, e tutti i vari uffici. Un atto a conclusione dell’iter decennale di esame della Corte, formalmente chiuso al 31 dicembre 2023, che si concentrerebbe sugli equilibri di bilancio, accertando il reale stato di salute dei conti del comune di Lamezia Terme.

TOP SECRET I CONTENUTI SPECIFICI DELLA DELIBERA

Si vira verso la deliberazione dello stato di dissesto finanziario? Top secret i contenuti specifici della delibera, che sarebbe pervenuta in data 20 novembre e che necessita di una risposta entro trenta giorni, ovvero entro il 20 dicembre. Poi entro 60 giorni, probabilmente il 20 febbraio 2025, si aprirà l’udienza alla Procura regionale della Corte dei Conti di Catanzaro con la presenza degli amministratori dell’ente. I quali, quindi, dovranno fornire più di una spiegazione a partire dal primo piano di riequilibrio che fu approvato dal consiglio comunale il 16 dicembre 2013 e poi il 10 ottobre 2014, sotto la sindacatura di Gianni Speranza.

E poi passato attraverso varie rimodulazioni, l’ultima (la quarta in ordine temporale) del 28 giugno 2022, sotto la sindacatura di Paolo Mascaro. Una delibera singolare, quella, (con il parere non favorevole dei revisori) che ebbe il voto del consiglio all’unanimità, tranne gli assenti Guarascio, Gatto e Folino. Fu in quella occasione che si distinsero i consiglieri di opposizione Piccioni, Cittadino e Villella con elogi all’assessore e alle due amministrazioni di Speranza e Mascaro e il rimprovero ai revisori per essere assenti.

LAMEZIA TERME A RISCHIO DISSESTO? LA CAUTELA DEL SINDACO

In ogni caso si percepisce la cautela e la riservatezza del sindaco, della dirigente del settore economico e dell’assessore al bilancio Zaffina, sin dalla prima lettera della Corte (ricevuta in data 5 dicembre 2023) quando la situazione sugli equilibri di bilancio non appariva tranquilla, nonostante l’ottimismo del sindaco Mascaro a proposito della «fuoriuscita dalla situazione di predissesto», ovvero del «miracolo di aver annientato il disavanzo».

Dati che non sembrano coincidere con i rilievi della Corte dei Conti. Eppure anche l’assessore tecnico al ramo Sandro Zaffina, ora in giunta e allora revisore dei conti del Comune durante la consiliatura di Speranza, era parso all’inizio ottimista. Fosse così, in ogni caso, dovremmo aspettarci la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della delibera della Corte dei Conti. Sarà pubblicata? La città, infatti, dovrebbe sapere in quale situazione si trovino i conti al comune secondo i giudici contabili. Ci si chiede, anche, se i rilievi della Corte di Conti avranno delle ripercussioni politiche visto che fra qualche mese si andrà al voto per le comunali.