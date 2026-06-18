Lamezia, FdI chiede a Murone il riequilibrio in giunta

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Il gruppo di FdI chiede ufficialmente al sindaco di Lamezia Mario Murone un riequilibrio della giunta, rivendicando maggiore peso dopo i recenti cambiamenti.

LAMEZIA TERME (CATANZARO)– Nella città della Piana, Fratelli d’Italia chiede ufficialmente una maggiore rappresentanza nella Giunta comunale. La richiesta viene motivata dal peso elettorale e istituzionale e dalla necessità di riequilibrare gli incarichi di governo dopo i recenti cambiamenti nella maggioranza Il partito di Giorgia Meloni, dopo avere atteso, per un mesetto e oltre, in modo più o meno “silenzioso,” ora rompe gli indugi e chiede formalmente al sindaco Mario Murone il riequilibrio degli assetti della coalizione di centrodestra che governa la città.

Ricordiamo che attualmente FdI annovera in Giunta soltanto un assessore, (Michelangelo Cardamone) mentre nella prima stesura della squadra di Governo contava su due postazioni: una assegnata a Cardamone e l’atra alla dimissionaria Giulia Bifano, alla quale era stata affidatala la delega al Bilancio. Per quest’ultima delega, il sindaco ha nominato circa un mese fa un assessore tecnico, la docente universitaria Maria Teresa Nardo. Nel frattempo Murone ha rimpiazzato anche un altro assessore dimissionario (Gabriella De Sensi con Mimmo Gianturco entrambi espressione di Lamezia Domani, lista della lega targata Filippo Mancuso).

I CAMBIAMENTI NELLA MAGGIORANZA DI LAMEZIA E LA MISSIVA DI FDI AL SINDACO PER CHIEDERE IL RIEQUILIBRIO GIUNTA

Ora Fratelli d’Italia con una missiva inviata al primo cittadino, firmata dal gruppo consiliare (Lorena, Saullo e Raso) e dal coordinatore cittadino, Gino Vescio, rivendica una maggiore rappresentanza politica. In buona sostanza Fratelli d’Italia sostiene che, alla luce dei recenti cambiamenti negli equilibri della maggioranza consiliare (anche legati a nuovi avvicinamenti all’area di Futuro Nazionale con il passaggio dei due consiglieri comunali leghisti con Vannacci), sia necessario rivedere la rappresentanza politica all’interno della coalizione di centrodestra che governa Lamezia Terme.

LA RICHIESTA DI RIEQUILIBRIO E IL RISPETTO DEGLI ACCORDI

Quanto reclamano ufficialmente i “meloniani” all’interno dell’articolata missiva inviata a Murone è un riequilibrio politico. FdI chiede che ogni modifica negli assetti della maggioranza tenga conto del reale peso politico delle forze che la compongono. Gli esponenti di Fratelli d’Italia spiegano che il loro intento non è quello di non voler creare tensioni o polemiche, ma di voler garantire «chiarezza, responsabilità e rispetto degli accordi di coalizione».