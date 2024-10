1 minuto per la lettura

La Regione su proposta dell’assessore Giovanni Calabrese ha approvato l’atto di indirizzo che consentirà ai lidi di rimanere aperti tutto l’anno, un modo per creare turismo, attrarre più visitatori e creare nuovi posti di lavoro.

CATANZARO – La Regione Calabria punta con decisione a trasformare il turismo in un volano per lo sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro. L’assessore regionale alla Tutela dell’ambiente, Giovanni Calabrese, lo ha annunciato durante la presentazione del report su Mare pulito 2024.

«Nei giorni scorsi come giunta regionale abbiamo approvato un atto di indirizzo per consentire agli stabilimenti balneari di poter essere aperti tutto l’anno. Cosa che fino ad oggi non avveniva», ha spiegato Giovanni Calabrese, assessore della regione Calabria, per creare turismo. Sottolineando così l’importanza di prolungare la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi. «Un segnale importante – ha aggiunto – proprio per cercare di dare la possibilità ai titolari delle strutture estive di strutturarsi meglio. Siamo convinti che con gli investimenti fatti proprio nel turismo e soprattutto sugli aeroporti calabresi, Reggio e Lamezia in particolar modo, stanno arrivando tantissimi turisti. I turisti che non arrivano solamente nel periodo di luglio-agosto, dove solitamente si concentra la stagione turistica. Ci sono turisti che provengono da ogni parte del mondo, dove possono tranquillamente vivere la Calabria, la bella stagione e oltre, e viverela soprattutto anche in un periodo come questo, o in altri mesi dell’anno, che non è il classico turismo di luglio-agosto. E su questo stiamo lavorando molto. La delibera fatta ieri è il primo segnale, il primo passo verso una destagionalizzazione concreta ed effettiva».