Calabria punta sul turismo di qualità: bando da 50 milioni di euro

Nuovo bando in Calabria per il turismo di qualità: 50 milioni di euro per migliorare strutture ricettive e servizi. L’obiettivo è creare un’offerta turistica più attrattiva, rispettosa delle leggi del lavoro.

CATANZARO- La Regione Calabria investe sul turismo di alta qualità. Il presidente Roberto Occhiuto, insieme all’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, e quello allo Sviluppo economico, Rosario Vari, ha presentato oggi, 3 dicembre 2024, un nuovo bando da 50 milioni di euro destinato alle piccole e medie imprese del settore, con l’obiettivo di migliorare l’offerta ricettiva e valorizzare il territorio.

Il bando, che sarà attivo dal 3 febbraio 2025, mira a promuovere interventi «per l’innalzamento degli standard qualitativi dell’offerta. L’ampliamento – spiegano Occhiuto e gli assessori- e miglioramento dei servizi in ottica di sostenibilità, accessibilità e sicurezza ambientale, anche attraverso la valorizzazione di luoghi, tradizioni e usanze regionali di interesse turistico e di valore iconico. La realizzazione di nuove strutture con elevato livello di qualificazione e classificazione; la digitalizzazione delle imprese del comparto turistico».

L’obiettivo è dunque creare un’offerta turistica più sostenibile, accessibile e sicura, valorizzando al contempo le tradizioni e le bellezze del territorio calabrese. La dotazione finanziaria di 50 milioni sarannno distribuiti su due linee, la prima da 40 milioni per le strutture ricettive alberghiere, la seconda da 10 milioni per le strutture ricettive extra-alberghiere. «Diamo risorse agli imprenditori perché facciano alberghi belli per i turisti. Pero’ – evidenzia il presidente Roberto Occhiuto– vogliamo che l’organizzazione degli alberghi sia un’organizzazione efficiente. A volte in Calabria gli alberghi, così come i ristoranti, hanno lavoratori sottopagati o non formati. Per questo abbiamo stabilito nel bando che è motivo di revoca del finanziamento non essere in regola con le leggi sul lavoro».

«Quindi – ha specificato il presidente della Regione – diamo le risorse agli imprenditori ma chiediamo loro di strutturare un’offerta di qualità a cominciare dal personale che dovrà assistere i turisti. E’ una richiesta che i sindacati hanno fatto qualche tempo fa e che abbiamo recepito in questo bando». Occhiuto poi si è detto «molto felice anche del fatto che nel bando ci siano due innovazioni sulle quali abbiamo lavorato nei mesi passati. La prima: diamo una premialità alle proposte provenienti da imprenditori che abbiano resistito alla ‘ndrangheta. La seconda innovazione: diamo una premialità alle aziende che hanno la certificazione di genere»