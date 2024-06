Sandokan approda a Lamezia: i dettagli sull’inizio delle riprese

2 minuti per la lettura

Lamezia Terme si prepara a diventare il nuovo set cinematografico dell’attesissima serie tv “Sandokan”.

L’attesa è finita: la celebre fiction televisiva “Sandokan“, prodotta dalla Lux Vide, società del gruppo Fremantle, farà presto tappa a Lamezia. Dopo settimane di riprese in Calabria, la troupe si sposta nel Lametino, portando con sé il fascino e l’avventura del celebre personaggio letterario. Grazie al supporto e alla collaborazione della Calabria Film Commission, le riprese hanno già interessato il castello aragonese di Le Castella, le splendide spiagge di Tropea e altre suggestive località calabresi.

Ora, con l’ordinanza comunale numero 160, è stato ufficializzato l’inizio delle riprese a Sant’Eufemia e nelle aree circostanti.

SANDOKAN: LAMEZIA SI TRASFORMA IN UN SET CINEMATOGRAFICO

A partire dal 20 giugno 2024, Viale Europa sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire le riprese. La chiusura riguarderà il tratto di strada compreso tra Via Marco Biagi e Via Asia, dalle 7 del mattino fino alla conclusione delle riprese. Tuttavia, saranno previste deroghe per i mezzi di soccorso in servizio di emergenza, le forze dell’ordine e i veicoli della produzione.

Non solo Sant’Eufemia sarà protagonista delle riprese. Anche i Laghi “La Vota” a Gizzeria e l’area industriale di Lamezia saranno trasformati nei set per rappresentare la colonia inglese di Labuan. Qui, nei mesi scorsi, sono stati effettuati casting per selezionare maestranze e ruoli all’interno della serie.

SANDOKAN: LA MAGIA DEL CINEMA IN CITTÀ

La fiction “Sandokan”, già attesissima, promette di portare visibilità e prestigio al territorio, con le riprese che cattureranno la bellezza e la peculiarità dei luoghi, mescolando avventura e storia in una cornice tutta calabrese. Mentre l’orologio segna l’inizio delle riprese, Lamezia si prepara a vivere giorni di grande fermento, con la magia del cinema che prende vita tra le sue strade.

L’entusiasmo è palpabile: i cittadini sono pronti ad accogliere con curiosità ed entusiasmo le star e i professionisti del settore che porteranno un angolo di Calabria sugli schermi televisivi di tutta Italia.