San Mango D’Aquino inaugura la Biblioteca Comunale dedicata a “Nuccio Ordine”: un omaggio al celebre storico della letteratura, saggista e critico letterario scomparso di recente.

SAN MANGO D’AQUINO (CATANZARO) – Il borgo di San Mango D’Aquino si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per la cultura regionale: la Biblioteca Comunale, intitolata all’intellettuale calabrese Nuccio Ordine, aprirà ufficialmente le porte sabato 9 novembre alle 17:30. Con oltre 14.000 volumi di autori calabresi e 18.000 tra riviste e quotidiani locali, la Biblioteca si appresta a diventare un centro nevralgico per la letteratura calabrese, uno spazio di studio, incontro e memoria.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno figure di spicco del panorama culturale e accademico, tra cui i professori Chiara Cassiani e Gianluigi Greco dell’Università della Calabria, l’assessore regionale alla Cultura Caterina Capponi e lo scrittore Mimmo Gangemi. Saranno inoltre presenti i familiari di Nuccio Ordine. La serata sarà moderata da Emanuela Stella, responsabile delle relazioni esterne della Biblioteca.

BIBLIOTECA COMUNALE INTOTOLATA A NUCCIO ORDINE

L’intitolazione della Biblioteca a Nuccio Ordine, celebre storico della letteratura, saggista e critico letterario scomparso di recente, non è solo un tributo alla sua opera, ma un progetto di respiro culturale. «La Calabria – afferma il direttore Antonio Chieffallo, ideatore del progetto della “Biblioteca degli scrittori calabresi”- custodisce un patrimonio di bellezza che è troppo poco conosciuto. Abbiamo ridato vita alla biblioteca comunale con l’obiettivo di costruire una casa dei saperi in cui raccontare uomini e donne illuminati, borghi, speranze, passato, presente e futuro. È un progetto ambizioso ed una scommessa difficile, ma abbiamo il dovere di provarci, consapevoli che la scelta di ricordare Nuccio Ordine comporta una responsabilità che non possiamo non onorare».

IL PROGETTO

Il progetto della nuova Biblioteca Comunale non si limita all’aspetto letterario. La struttura, infatti, è dotata di una sala lettura attrezzata con servizi all’avanguardia, inclusi spazi per la digitalizzazione e per videoconferenze, e di una sala convegni con 120 posti a sedere. Un pianoforte a coda e uno spazio destinato a concerti, grazie alla collaborazione con l’associazione “Amici della Musica” e l’Ama Calabria, confermano la sua vocazione multidisciplinare, pronta ad accogliere attività artistiche e musicali.

L’intitolazione della Biblioteca Comunale a Nuccio Ordine esprime gratitudine verso un uomo che ha rappresentato con passione l’amore per la cultura. San Mango D’Aquino, piccolo centro del cosentino, ambisce così a diventare un faro della letteratura e della storia calabrese, uno spazio vivo che celebra il passato e si apre al futuro.