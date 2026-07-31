(R)Estate tra le Fate al Mulino della memoria a Nicastro

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“(R)ESTATE”!… a Nicastro. Che sia la stagione per stare con le Fate, oppure il verbo per non lasciarle da sole, decidete voi. Intanto, gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate aprono le porte del Regno della Principessa Gelsomina con un calendario di appuntamenti che, dal 31 luglio al 16 agosto 2026, intreccia cultura, natura, racconto e convivialità. Tutto all’insegna di una parola chiave: recuperare la memoria in modo semplice, chiaro, divulgativo, pedagogico e, perché no, gioioso e divertente.

Un’estate da fiaba a Nicastro

Nel cuore dell’Antico Mulino delle Fate, a Nicastro, la programmazione si muove tra visite, laboratori, performance e momenti musicali, con eventi gratuiti pensati per tutte le età. Un invito a rallentare, ascoltare, camminare nel Bosco delle Fate e ritrovare il piacere di stare insieme, anche lontano dagli schermi. Si comincia oggi, venerdì 31 luglio alle ore 17 con “Riconnessione – Spazio-Tempo-Silenzio”, immersione offline alla scoperta della storia e del mistero del Bosco delle Fate sui passi dell’ingegnere, in collaborazione con le associazioni Cammino di Gioacchino da Fiore, Find Your Pace e Natural Homade. L’iniziativa è gratuita con prenotazione; alle ore 20 è previsto anche un momento conviviale negli spazi verdi del Mulino.

Teatro, natura e jazz

La serata di oggi prosegue alle ore 20.45 con “La Fata Gelsomina e il Bosco Incantato”, laboratorio di teatro e narrazione creativa ideato con l’artista Irene Polimeni e ispirato alla leggenda della fata custode dell’Antico Mulino. A seguire, alle 21.45, la performance teatrale “L’abbraccio silenzioso della notte – Scintille di luce tra terra e cielo”, a cura dell’attrice Chiara Pavoni: un appuntamento gratuito aperto a tutti, sotto il cielo stellato. Sabato 1 agosto, dalle 10.30 alle 19.30, spazio a “Mulino in festa” con visite guidate al Bosco delle Fate e all’Antico Mulino, area giochi in legno in modalità digital detox e gonfiabili, passeggiate con asini e caprette, laboratori nel bosco con “Esplorando Madre Natura”, dimostrazione di molitura del grano e racconti delle leggende del bosco.

Martedì 11 agosto si apre con “La civiltà del pane”, dalle ore 17.30, con l’evento “’U granu; macinatu, ’mpastatu, cuattu e mangiatu”: visita guidata, macinazione del grano, laboratorio di panificazione e degustazione del pane sfornato con olio extravergine offerto dal Consorzio Lamezia Dop. L’appuntamento, organizzato con l’Associazione Contadini di Maierato e il Consorzio Lamezia Dop, è gratuito. In serata, alle 21.30, torna uno degli eventi più attesi: “Il jazz delle fate”, con Fate Musica & Magia e il Delfino-Scaramuzzino Duo and More formato da Pino Delfino al contrabbasso, Francesco Scaramuzzino al pianoforte e Rhodes, Antonio Scaramuzzino alla batteria.

Anche venerdì 14 agosto e domenica 16 agosto, dalle 10.30 alle 19.30, il Mulino sarà di nuovo in festa con lo stesso programma diurno: visite guidate, giochi in legno, attività all’aperto, passeggiate nel bosco, laboratori, dimostrazioni di molitura e racconti delle leggende del Bosco delle Fate.

Gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate accoglieranno gli ospiti fino a domenica 16 agosto, “con la saggezza di un nonno e il cuore di una nonna”, raccomandando il rispetto degli orari indicati. L’ingresso agli eventi senza prenotazione è gratuito.