Morto Giovanni Puccio, l’annuncio del Pd. Lutto cittadino a Botricello

Giovanni Puccio, dirigente regionale del Pd ex sindaco di Botricello è deceduto, ad annunciarlo è stato il Partito Democratico della Calabria che con «dolore e commozione», ha ricordato lo «storico dirigente leale e solidale, per tutti amico sincero, uomo onesto e generoso».

«Giovanni – scrivono i responsabili del partito – lascia in tutti noi il ricordo del suo impegno costante e integerrimo, sempre disponibile, sempre pronto a sostenere il partito ed i nostri valori. La nostra affettuosa vicinanza alla famiglia, a coloro i quali fino alla fine gli hanno voluto bene ed hanno lottato insieme a lui, a chi come noi lo porterà sempre nei suoi ricordi».

Anche l’Amministrazione comunale di Botricello, guidata dal sindaco Saverio Simone Puccio – ha espresso il proprio rammarico e cordoglio per la morte di Giovanni Puccio. Per ricordare l’ex sindaco è stato «proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 18 gennaio, per la scomparsa di Giovanni Puccio, già sindaco dal 2004 al 2008 e storico dirigente politico regionale».

Nela nota che annuncia il lutto cittadino, inoltre, viene precisato che «mercoledì 18 gennaio la salma sarà accolta alle ore 11,30 nella sala del Consiglio comunale dove si terrà la camera ardente fino al funerale in programma alle ore 15,00».

«La comunità – prosegue il testo – ha accolto con grande dolore la notizia della morte di Giagià, come tutti lo conoscevano. Puccio era malato da tempo, ma non ha mai perso la sua grande passione per la politica».

Il sindaco Saverio Simone Puccio, in particolare, ha aggiunto come «Botricello piange una figura di straordinario valore con il quale ho condiviso un percorso politico entusiasmante e di grande valore. Giovanni era prima di tutto una persona umile, con una forte onestà morale e intellettuale. Si è sempre impegnato per la Pubblica amministrazione e per la politica in maniera disinteressata e trasparente, lasciando un vuoto incolmabile nel nostro paese e in tutta la regione».

Il comune ha anche ricordato come «per la comunità di Botricello sia un periodo particolarmente triste, considerato che lo scorso 1 gennaio era venuto a mancare anche l’ex sindaco Pietro Traversa».