Roberto Vecchioni presenta “Tra il silenzio e il tuono” a Lamezia Terme

Questo pomeriggio, alle ore 18.30, il chiostro di San Domenico ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Roberto Vecchioni, “Tra il silenzio e il tuono”, pubblicato da Einaudi. L’incontro si preannuncia come un momento di intensa emozione e riflessione, segnando l’avvio di un’estate ricca di appuntamenti culturali organizzati dal Museo Archeologico Lametino.

UN VIAGGIO EPISTOLARE NELL’ANIMA DI VECCHIONI

Vecchioni, amato autore e cantautore, torna con un nuovo romanzo epistolare che svela i momenti più intimi della sua vita. “Tra il silenzio e il tuono” è una raccolta di lettere che l’autore scrive a se stesso e ai suoi cari, rivelando le sue preoccupazioni e riflessioni come figlio, marito, padre e nonno. Questa opera, che segue successi come “Il mercante di luce” (2015), “La vita che si ama” (2016) e “Lezioni di volo e di atterraggio” (2020), offre uno sguardo profondo e sincero sulla resilienza umana, sul modo di affrontare le avversità e trovare l’amore per la vita.

ROBERTO VECCHIONI A LAMEZIA: PROGRAMMA DELLA SERATA

La serata inizierà con i saluti istituzionali del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro. Seguiranno gli interventi di Filippo Demma, Direttore Regionale Musei della Calabria, e di Simona Bruni, Direttrice del Museo Archeologico Lametino, che introdurranno il contesto culturale dell’evento. A dialogare con Roberto Vecchioni sarà la prof.ssa Stefania Mancuso, archeologa e direttrice artistica di Omniarch. L’evento è gratuito ma, data l’alta richiesta, i posti sono esauriti. Questo testimonia il grande interesse suscitato dall’iniziativa e l’affetto del pubblico per Vecchioni.

UN’INIZIATIVA CULTURALE DI AMPIO RESPIRO

L’incontro con Roberto Vecchioni è solo il primo di una serie di eventi che animeranno l’estate al Museo Archeologico Lametino. La Direzione Regionale Musei Calabria ha infatti affidato alla società Omniarch di Lamezia Terme, specializzata nella valorizzazione dell’archeologia e del patrimonio culturale, l’organizzazione di diverse attività che animeranno i prossimi mesi. Tra queste, laboratori didattici sulla ceramica e masterclass sulla comunicazione dell’antico, destinate a coinvolgere un pubblico variegato, dagli appassionati di archeologia agli studenti, fino alle famiglie, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza dei valori culturali e storici.