Catanzaro, la cantante Elena Bresciani presenta il suo nuovo libro

La cantante lirica e vocal coach Elena Bresciani presenta il suo nuovo libro, “Canto del Benessere e Vibralchimia Interiore – Amati ed elimina lo stress attraverso la voce”, scritto in collaborazione con il chitarrista e compositore Renato Caruso.

CATANZARO – Catanzaro si prepara ad accogliere un evento che promette di unire cultura, musica e benessere. Venerdì 4 ottobre, a partire dalle 15:30, nell’ambito della IX Assemblea Nazionale Siedas (Società italiana esperti di diritto delle arti e dello spettacolo), la cantante lirica e vocal coach Elena Bresciani presenterà il suo nuovo libro, “Canto del Benessere e Vibralchimia Interiore – Amati ed elimina lo stress attraverso la voce”, edito da Fingerpicking. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale e sul canale YouTube di Siedas.

UN VIAGGIO VERSO IL BENESSERE ATTRAVERSO IL CANTO

Il libro è scritto in collaborazione con il chitarrista e compositore Renato Caruso, con la prefazione del chitarrista e scrittore Luca Francioso. Un viaggio multidimensionale verso il benessere psicofisico, attraverso l’uso terapeutico della voce. Elena Bresciani, esperta di canto curativo, e Renato Caruso, con una visione scientifica della musica, combinano le loro competenze per offrire ai lettori uno strumento che non solo esplora il potere della voce, ma che incoraggia la riflessione personale e la ricerca interiore.

LIBRO ELENA BRESCIANI

In questo lavoro, Bresciani intreccia la tradizione musicale occidentale con pratiche orientali come la musica vedica e tibetana, accompagnando i lettori in un percorso che dalla Armonia Mundi pitagorica arriva alla fisica acustica contemporanea. Gli acquerelli realizzati dall’autrice arricchiscono visivamente il testo, creando un’esperienza sensoriale completa. Il libro è un invito a riscoprire il silenzio e l’equilibrio tra corpo, mente e spirito.

Elena Bresciani: «Questo progetto di ricerca rappresenta l’anello di congiunzione dei miei anni di studi fra canto, musica occidentale, musica orientale curativa e spiritualità. La musica è uno strumento potente di felicità e cura per mente, corpo e spirito. Mi auguro che porti beneficio a tante persone e che le nostre due voci complementari suscitino in chi leggerà intuizioni, fascinazioni, scoperte».

Renato Caruso commenta con entusiasmo: «Sono estremamente felice di annunciare questo nuovo progetto letterario. I temi trattati mi sono particolarmente cari e profondamente radicati nella mia essenza. Con Elena ho trovato un punto di incontro, quella parte complementare che mancava per completare questo percorso».

LIBRO ELENA BRESCIANI: IL QR CODE

Un elemento innovativo del libro è la presenza di un QR Code che consente di accedere all’album musicale “Vibralchimie, Vol.1”, risultato dell’improvvisazione tra Elena Bresciani e Renato Caruso. L’album è caratterizzato da sonorità uniche, grazie all’uso di campane tibetane e di cristallo.

UN EVENTO RICCO DI CONTENUTI

Nel corso della presentazione, che si terrà durante il convegno di Siedas dal 4 al 6 ottobre, saranno presenti numerosi esperti del mondo culturale e dello spettacolo. L’evento sarà un’occasione di confronto tra diverse discipline e professionisti del settore. Per partecipare è possibile iscriversi inviando una mail all’indirizzo assembleanazionale@siedas.it.