Claudio Bisio aprirà il Magna Graecia Film Festival

A inaugurare la ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival, in programma dal 27 luglio al 4 agosto, sarà l’eclettico Claudio Bisio.

Catanzaro si prepara a vivere un’estate all’insegna del grande cinema con la ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte. La kermesse è in programma dal 27 luglio al 4 agosto. A inaugurare questa prestigiosa manifestazione sarà l’eclettico Claudio Bisio. Un nome, una garanzia: attore, conduttore, doppiatore, scrittore e, all’occorrenza, cantante, Bisio è una delle figure più versatili e amate del panorama artistico italiano. Quest’anno, la madrina del festival sarà l’attrice e cantante Clara Soccini, conosciuta dal pubblico con il nome d’arte Clara.

CLAUDIO BISIO: UNA CARRIERA MULTIFORME

Diplomato nella Civica scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano, Claudio Bisio ha percorso oltre quarant’anni di carriera, toccando tutti i maggiori settori artistici: teatro, televisione, editoria, cinema, doppiaggio e musica. In tv, è stato protagonista in programmi come Zelig, Italia’s Got Talent, il Saturday Night Live italiano e il 69° Festival di Sanremo. Nel cinema, Bisio vanta oltre 40 film e nel 2023 ha esordito alla regia con ‘L’Ultima volta che siamo stati bambini’, tratto dall’omonimo libro di Fabio Bartolomei, che verrà presentato al pubblico del Magna Graecia Film Festival il 27 luglio.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL: GLI OSPITI

Tra gli ospiti di rilievo del Magna Graecia Film Festival spicca il Premio Oscar Tim Robbins, che il 2 agosto si esibirà in un concerto insieme alla sua band, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band. Un’occasione unica per i fan italiani di vedere dal vivo un artista poliedrico che ha segnato il cinema internazionale.

MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL: UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE

Il Festival, che include concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane, opere internazionali e documentari, è curato rispettivamente da Silvia Bizio e Antonio Capellupo. Sostenuto dal ministero della Cultura, da Calabria Straordinaria, dalla Calabria Film Commission, dal Comune di Catanzaro e dalla LILT (Lega Italiana per la lotta contro il cancro), il Magna Graecia Film Festival continua a rappresentare una vetrina prestigiosa per il cinema emergente e indipendente.

Le Colonne d’Oro, simbolo dei premi del Festival, sono realizzate dal brand Gb Spadafora, aggiungendo un ulteriore tocco di prestigio a una manifestazione che celebra il talento e la creatività in tutte le sue forme.