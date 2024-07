Saltano le tappe di Lamezia e Soverato di Morgan

3 minuti per la lettura

LA BUFERA che si sta abbattendo sul cantante Morgan, sotto processo per stalking e diffamazione nei confronti di Angelica Schiatti (voce dell’indie pop con cui Marco Castoldi, lo stesso Morgan, ha avuto una relazione), ha comportato un cambiamento nel programma del Lamezia International Film Fest. L’organizzazione della rassegna fa sapere con una nota che «in seguito a quanto appreso nella giornata di ieri 10 luglio 2024, ha preso la decisione di annullare l’incontro con Marco Castoldi, in arte Morgan, previsto per la serata di apertura dell’undicesima edizione.

Chiariscono dalla kermesse: «Il Lamezia International Film Fest ha sempre perseguito valori forti e molto chiari, contrari a ogni forma di violenza e di coercizione, circondandosi di associazioni e realtà sociali in linea con alcuni diritti fondamentali della persona a salvaguardia della sua dignità».

Dopo l’uscita dell’articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, sono stati resi pubblici i messaggi inviati da Morgan in cui minaccia la cantante di pubblicare video erotici che lei gli aveva mandato tempo prima. Pubblici ora sono anche alcuni passaggi delle conversazioni in una chat chiamata “inArteMorgan” dove il cantante scrive utilizzando parole molto forti e condivide foto nude di Schiatti. Pare, inoltre, che nel 2021 abbia assoldato addirittura due ragazzi siciliani per pedinare lei e il suo nuovo fidanzato, ovvero Calcutta (pseudonimo di Edoardo D’Erme). I due si sono recati a Milano e poi a Bologna, hanno trovato la casa in cui i due abitavano e mandano persino una foto dell’abitazione. Alla fine non hanno parlato con Schiatti, ma le hanno inviato alcuni messaggi.

L’accusa diventata di pubblico dominio solo nelle ultime ore, e che stenta in sede processuale perché i giudici vorrebbero che le parti trovassero un accordo ma la vittima vuole andare fino in fondo, ha visto anche la casa discografica Warner Music Italy prendere una posizione dando «mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi».

Che la Calabria fosse diventata off limits per Morgan era già statoi chiarito qualche settimana fa, quando il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, aveva espresso la propria preoccupazione riguardo la vicenda giudiziaria. Una circostanza che aveva indotto il primo cittadino a cancellare il concerto di Morgan previsto a Soverato il 16 luglio presso il Giardino Botanico Santicelli, nell’ambito di Armonie d’arte Festival.

Il Lamezia International Film Fest specifica che «non vuole con questa decisione entrare nel merito della vicenda giudiziaria, confida negli organi preposti e negli strumenti che lo Stato italiano possiede e mette a disposizione del cittadino e della Giustizia. Il nostro gesto non è da intendersi né come una condanna, né come una assoluzione. Il Lamezia International Film Fest decide tuttavia di ribadire con forza la sua distanza da qualunque forma di violenza, e sceglie di annullare l’incontro con Morgan, ospite della serata di apertura, in attesa che ogni fatto venga verificato dagli organi preposti». Ideato e diretto da GianLorenzo Franzì, il Liff – Lamezia international film fest si terrà a Lamezia Terme dal 15 al 20 luglio 2024. Tutto il programma, comunicano gli organizzatori che rimarrà invariato, ad eccezione dell’incontro di apertura.