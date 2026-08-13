Color Fest, il rito collettivo di Cosmo al mattino

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L’alba di Cosmo illumina il Color Fest: la catarsi e il rito collettivo al mattino che riscrivono il concerto dal vivo

LAMEZIA TERME (CZ) — C’è stato un tempo in cui la musica dal vivo viveva quasi esclusivamente nell’oscurità delle sale o sotto i riflettori della notte. Poi è arrivato Cosmo e ha deciso di ribaltare, ancora una volta, le coordinate dell’esperienza live. Nel cuore della XIV edizione del Color Fest, nella seconda giornata di festival, sulla Riviera dei Tramonti a Lamezia Terme, l’artista piemontese ha trasformato le prime luci del mattino in un’inedita festa condivisa, regalando al pubblico un concerto matinée che si è rivelato molto più di un semplice show: un vero e proprio rito collettivo.

UN PERCORSO RIVOLUZIONARIO

Per chi segue da tempo Cosmo, l’ennesima svolta verso l’inconsueto non sorprende, ma continua comunque a meravigliare. La sua carriera è costellata di esperimenti legati allo spazio e alla percezione del pubblico: dalle rotaie del Cosmotrain ai set maratona da oltre otto ore fino agli eventi-simbolo delle Feste dell’Amore.

Con il Matinée Tour 2026, il cantautore piemontese ha inaugurato una nuova prospettiva per la musica dal vivo: uno show pensato per le prime ore del giorno, capace di accompagnare la gente dal risveglio fino all’inizio della giornata quotidiana, aprendo inediti orizzonti di condivisione e ascolto. Un’evoluzione matura per l’artista che, a distanza di anni dalla consacrazione nell’elettronica pop italiana arrivata con l’iconica “L’ultima festa”, e dopo una serie di album pubblicati, è tornato sui dischi il 17 aprile 2026 con “La fonte” (Columbia Records, Sony Music Italy e 42Records).

LA MAGIA DEL COLOR FEST, L’ATTESA E L’ACCOGLIENZA IN SILENZIO

La cornice dell’evento non poteva che essere il Color Fest, appuntamento giunto al suo quattordicesimo anno e ormai radicato come uno dei presidi culturali più vivaci e riconoscibili della Calabria e dell’intero Sud Italia.

Siamo sul Palco Pineta. Già prima delle 7 del mattino si è formata una lunga fila di spettatori per assicurarsi l’ingresso. L’afflusso record per l’evento, andato completamente sold out, ha fatto slittare l’avvio dello show di circa un’ora. Un’attesa particolare, scandita dalla presenza dello stesso Cosmo già sul palco ad accogliere il pubblico entrante: l’artista è rimasto lì, in un silenzio intimo e suggestivo, imbracciando la chitarra e accennando appena qualche nota, prima di accendere la festa con i primi accordi di “Tornare alla fonte”.

Ad affiancarlo in questo viaggio sono saliti sul palco i musicisti Alessio Natalizia, Pierre Chindemi e la voce di Pan Dan.

ELETTRONICA E CATARSI: IL RITO COLLETTIVO DI COSMO

Il cuore scenografico dell’esibizione è una piramide di specchi posizionata al centro del palco, capace di riflettere l’ambiente naturale circostante, l’energia corporea dei musicisti e la massa del pubblico. L’effetto finale ha trasformato l’esibizione in una sorta di rito di purificazione.

Sul piano sonoro, pur senza rinunciare alla potenza della cassa, il live ha segnato un ritorno a quel cantautorato unito all’elettronica che aveva reso celebre Cosmo ai suoi esordi e che oggi ne riafferma la centralità nella musica d’autore contemporanea.

L’esibizione, durata più di due ore, si è snodata lungo una montagna russa emotiva: dai momenti di pura elettronica clubbing vicini all’atmosfera di un rave party, fino alle parentesi più intime e confidenziali, affidate a chitarra e voce. I brani del nuovo album “La fonte” si sono intrecciati ai grandi classici del suo repertorio riarrangiati per l’occasione.

IL VALORE DELLA LUCE: VEDERSI E CONDIVIDERE

Oltre alla musica, a fare la differenza è stata proprio la luce del mattino, filtrata attraverso i rami dei pini. Vedere migliaia di persone cantare, ballare ed emozionarsi alla luce del sole ha regalato una sensazione profonda di connessione. La luce diurna ha permesso al pubblico di guardarsi negli occhi, beneficiando della presenza dell’altro e condividendo ogni singolo istante di divertimento. Era questo l’obbiettivo dell’artista che non a caso ha invitato più volte ad abbandonare i cellulari e godersi il momento, Un obiettivo raggiunto appieno da Cosmo e dalla sua band, capaci di annullare ogni distanza con una festa condivisa in perfetto stile Color Fest.