Magna Graecia da Oscar con Francis Ford Coppola

IL REGISTA cinque volte premio Oscar Francis Ford Coppola, noto per capolavori come Il Padrino, Apocalypse Now e I ragazzi della 56ª strada, oggi, lunedì 14 luglio, sarà l’ospite d’eccezione, per uno straordinario incontro al Supercinema di Soverato (Catanzaro): l’evento, fortemente atteso, è l’anticipazione che porterà poi all’inaugurazione ufficiale del Magna Graecia Film Festival ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, avrà inizio alle ore 17:30 e prevede una conversazione interattiva intitolata “How To Change Our Future” con il leggendario regista, che in questa occasione riceverà anche l’ambita Colonna d’Oro e la proiezione del monumentale film Megalopolis.

Questo evento speciale, reso possibile grazie al lavoro della responsabile delle opere prime internazionali Silvia Bizio, offre ai fan del Magna Graecia Film Festival un’opportunità unica di vivere il film, attualmente non disponibile su nessuna piattaforma di streaming, esattamente come lo ha immaginato Coppola.

Megalopolis, è la storia di Cesar Catilina (Adam Driver), un architetto di New Rome, che ha un piano utopistico per ricostruire la città, totalmente distrutta da una catastrofe, in un modo del tutto nuovo e innovativo. Vuole infatti utilizzare un materiale mai usato prima, il Megalon. Il suo sogno però è ostacolato dal sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), non pienamente convinto del progetto. Julia (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, quando s’innamora di Cesar vive una profonda crisi personale. La ragazza non vuole contrariare l’amato padre ma i suoi sentimenti per l’architetto animano il suo desiderio di emancipazione. In questa storia che ha l’aria di una tragedia, c’è anche Clodio Pulcher (Shia LaBeouf), cugino di Cesar, ossessionato da Julia e pronto a fare di tutto per conquistarla.

Coppola iniziò a scriverne la sceneggiatura nel 1979, mentre lavorava ad Apocalypse Now. Mentre prendevano forma altri progetti – Il padrino e Dracula – Coppola ha continuato negli anni a lavorare alla sceneggiatura di Megalopolis, il quale ha però subito diverse e prolungate battute di arresto. Finalmente nel 2019 Coppola riprende in mano le redini del progetto, stanziando di tasca sua ben 120 milioni di dollari e portando a termine la sua ultima e maestosa opera.

Il Magna Graecia Film Festival (MGFF), fondato e diretto da Gianvito Casadonte e giunto alla ventiduesima edizione, proporrà dal 26 luglio al 2 agosto, un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche. I concorsi includeranno sezioni dedicate alle opere prime italiane e ai documentari, curate da Antonio Capellupo, e alle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talenti internazionali. La novità di quest’anno è una sezione diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione, che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio, arricchendo così la proposta e la mission culturale del Festival, da sempre attento alla promozione e valorizzazione dei giovani talenti. Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonne d’Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.