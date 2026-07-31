Il ballo del ciuccio a Conflenti

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Il programma della giornata di oggi di Felici & Conflenti che si chiuderà a tarda sera con il ballo del ciuccio

OGGI Felici & Conflenti partirà alle 10 con i laboratori di danza e strumento. Alle 12:30, in località Ardano, si svolgerà il laboratorio di cucina sociale del Reventino, seguito dal pranzo sociale, mentre alle 16 sarà la volta del laboratorio d’insieme.

Alle 17 sono previsti due appuntamenti. Sul sagrato della Basilica della Madonna di Visora, Iris Simari e Francesco Spinelli condurranno un laboratorio di saponificazione a freddo rivolto agli adulti. Alla Casa del Pellegrino, in Piazza Visora, bambine e bambini potranno invece partecipare all’Officina dell’Acqua: Suoni della Natura per Piccoli Esploratori Curiosi, laboratorio musicale a cura di Angelica Perri dedicato all’ascolto, alla scoperta e alla relazione con gli elementi naturali.

Alle 18 i Giganti di Felice Napoleone da Porto Salvo attraverseranno in forma itinerante le strade del paese. Alle 19 Piazza Visora ospiterà la Festa d’a Grispeddra Cujjintara, a cura di Nicola Butera, mentre alle 19:30, al Bar Centrale, Sergio Gambino proporrà Cuviernu Puorcu, Latru e Cammurrista, reading di poesie di protesta tratte dall’omonima antologia di Sharo Gambino.

Dalle 21 Piazza Visora accoglierà la cena e la festa con i suonatori tradizionali. Alle 22 il concerto dei Parafoné accompagnerà il festival verso la conclusione, seguito dalla festa con i suonatori.

Alle 00:30 il tradizionale “Ballo del Ciuccio” chiuderà la XII edizione di Felici & Conflenti.l