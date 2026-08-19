A Catanzaro il rito collettivo, unico e travolgente del Jova summer party

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IL VIAGGIO non è solo uno spostamento nello spazio, ma un’attitudine dell’anima. E quando a mettersi in cammino è Lorenzo Jovanotti, l’esperienza dal vivo si trasforma inevitabilmente in un rito collettivo unico, inclusivo e travolgente.

Dopo le suggestioni d’oltremare vissute durante l’anteprima australiana tra Brisbane e Adelaide, e l’itinerario europeo de L’Arca di Loré — partito dallo scenario millenario dell’Arena di Pola per attraversare i festival più iconici del continente — il viaggio di Lorenzo approda finalmente nel Mezzogiorno d’Italia. Una scelta voluta per abbracciare quei territori non toccati dal precedente tour nei palazzetti, portando la musica dove c’è più sete di festa e condivisione.

È in questo contesto di scoperta e riconnessione con i territori che si inserisce uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione estiva. Il Jova Summer Party, che il prossimo 22 agosto farà tappa alla Calabria Music Arena di Catanzaro (Germaneto). Non un semplice concerto, ma un vero e proprio villaggio sonoro immersivo che trasformerà il capoluogo calabrese nel baricentro della musica dal vivo.

Per un’intera giornata, Germaneto si convertirà in un mosaico di ritmi e culture, tipico della visione artistica di Jovanotti. La selezione degli ospiti rispecchia appieno lo spirito de L’Arca. Azzerare le barriere tra i generi, mescolare le radici popolari con le sonorità del futuro e celebrare la libertà espressiva. Il pubblico calabrese sarà accolto da una cast di altissimo profilo. Dai bpm e dalla carica house di un maestro della consolle internazionale come Federico Scavo. Spazio anche all’energia ipnotica dei Ghetto Kumbè, il trio colombiano capace di fondere percussioni caraibiche ed elettronica d’avanguardia.

Spazio alla storia della dance italiana con il dj set intramontabile di Molella. Sarà affiancato dalle nuove traiettorie del pop d’autore con la sensibilità di Maddalena e la cifra stilistica graffiante, sviscerata tra suoni distorti e parole sfrontate di Chiello.

Ma il Jova Summer Party a Catanzaro sarà anche un omaggio alla terra che lo ospita. Sul palco saliranno due voci autentiche della ricerca etno-musicale contemporanea. Davide Ambrogio, cantautore originario dell’Aspromonte capace di attualizzare il canto e i timbri della tradizione. Ci sarà anche Francesco Giannini, che porterà in scena i suoni, la memoria e gli strumenti tipici della cultura musicale calabrese. Una sinergia perfetta tra dimensione globale e radici locali. A rendere ancora più speciale questa carovana è la modalità con cui Lorenzo sta attraversando la penisola: il Jova Giro. La scelta di percorrere in bicicletta i tratti tra una tappa e l’altra rappresenta la volontà di rallentare, respirare i paesaggi, incontrare le comunità e vivere la strada. Il tutto nell’anno che lo porta al traguardo dei sessant’anni, trascorsi sempre tra esplorazione, musica, contaminazione e condivisione.

Dopo la grande festa di Catanzaro, il viaggio del Jova Summer Party proseguirà verso il suo trionfale epilogo: la doppia data del 12 (già sold out) e 13 settembre al Circo Massimo di Roma — con guest star del calibro di Benny Benassi e Afrojack — per un finale straordinario. Ma il 22 agosto gli occhi e il cuore della musica saranno tutti puntati sulla Calabria Music Arena, pronti a ballare sotto il cielo di Catanzaro con un finale esplosivo che Jovanotti regalerà al pubblico attraverso le sue canzoni, pietre miliari della musica Italiana.