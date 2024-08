Parigi 2024: la Calabria è di bronzo con Simone Alessio

2 minuti per la lettura

L’atleta di Sellia Marina, Simone Alessio, vince la finale per il terzo posto (bronzo) nel taekwondo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Grazie a Simone Alessio la Calabria torna a conquistare una medaglia ai giochi olimpici. L’atleta nato a Livorno, ma cresciuto a Sellia Marina (Catanzaro) dove si è trasferito dall’età di tre anni, ottiene la medaglia di bronzo nel taekwondo, categoria 80kg.

Campione mondiale in carica, Simone Alessio nutriva ambizioni di vittoria della medaglia d’oro, ma un rocambolesco ko nei quarti di finale, a pochi secondi dalla fine, contro l’iraniano Mehran Barkhordari, gli ha sbarrato la strada verso il metallo più prezioso. È stato così costretto a inseguire l’obiettivo della medaglia tramite il ripescaggio. Qui, dopo aver battuto in due round l’uzbeko Jasurbek Jaysunov per 2-0 (con i parziali di 5-4 e 5-2) si è guadagnato l’accesso alla finale per il bronzo.

A fronteggiare l’atleta catanzarese è stato lo statunitense Nickolas, che Alessio aveva già affrontato e battuto in occasione della finale mondiale del 2023. Nella finale per il bronzo Simone ha vinto il primo round per superiorità nonostante il 3-3: più efficace il suo colpo alla testa rispetto alle mosse del rivale. Nella seconda ripresa non c’è storia: l’azzurro piazza subito un colpo alla corazza e si limita a difendersi, chiudendo sul 2-1.

LE CONGRATULAZIONI DEL GOVERNATORE DELLA CALABRIA

Nel frattempo arrivano anche le congratulazioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Congratulazioni al calabrese Simone Alessio che ha conquistato il bronzo nel taekwondo 80 kg a Parigi 2024.

La nostra Regione dopo tanti anni torna in un podio olimpico e lo fa con un atleta straordinario, un ragazzo giovanissimo che ha già dimostrato più volte le sue grandi doti. La Calabria è felice e orgogliosa di poter festeggiare questo campione”.

L’AUGURIO DEL PERSONALE VIGILFUOCO DI CATANZARO E DELLA CALABRIA

Entusiasti del risultato alle Olimpiadi di Parigi 2024 di Simone Alessio anche il personale vigilfuoco della direzione regionale Calabria e del comando di Catanzaro che si congratulano per la medaglia di Bronzo olimpica conquistata dall’atleta delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco.

“A Simone Alessio i complimenti e l’augurio di raggiungere sempre nuovi traguardi da tutti i vigili del fuoco della Calabria”.

Il giovane atleta nato in Toscana ma da piccolo trasferitosi con la famiglia nel comune di Sellia Marina inizia a praticare il taekwondo entrando a far parte, all’età di dieci anni del Gruppo Sportivo Vigilfuoco “A. Gesualdo” di Catanzaro ottenendo ottimi risultati sia in Italia che all’estero. Assunto nel corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta delle Gruppo Sportivo Fiamme Rosse, sotto la guida del Tecnico Francesco Laface, vince per ben due volte il Campionato Mondiale di categoria e numerosi altre tornei internazionali.