MMA, il lametino Daniele Miceli in finale della Professional Fighters League

LAMEZIA TERME . Il lametino Daniele Miceli ha raggiunto un traguardo straordinario partecipando, sabato scorso, alla semifinale del prestigioso torneo della Professional Fighters League (PFL), una delle più grandi promozioni di MMA (arti marziali miste) al mondo. L’evento, tenutosi in Scozia (Glasgow), ha visto Miceli affrontare il temibile avversario Ibrahima Mané. Il match si è concluso con la vittoria di Miceli, che ha messo a segno un ko devastante dopo solo 1 minuto e 26 secondi del primo round.

Al termine dell’incontro, Daniele Miceli ha voluto dedicare la vittoria alla sua città natale, gridando con orgoglio: “Lamezia Terme c’è!”, un momento che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi lametini. Fondatore dell’Asd Fight Club Lamezia Terme*, Daniele Micerli è guidato dal suo coach Luca Cardano. La palestra è un punto di riferimento per la formazione di atleti di talento nella regione. Questo successo lo proietta direttamente alla finale, che si terrà il 14 dicembre a Lione, in Francia.

Il vincitore della finale si aggiudicherà un montepremi pari a 100.000 dollari, in uno dei palcoscenici più importanti della MMA internazionale. Con questa vittoria, Daniele Miceli si conferma non solo come uno dei migliori atleti italiani nel panorama delle arti marziali miste, ma anche come un vero e proprio ambasciatore sportivo della sua città natale, Lamezia Terme. La città e i suoi tifosi sono già pronti a supportarlo in questa nuova impresa.