Cropani trionfa nel Kung Fu: record di 105 medaglie per la scuola Shen Xin

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La scuola di Cropani vince 105 medaglie al torneo internazionale di Kung Fu, celebrando il successo e i valori sportivi.

CROPANI – Ci sono vittorie che si misurano con le medaglie e altre che raccontano anni di sacrifici, allenamenti e crescita personale. Le 105 medaglie conquistate dalla scuola accademica Wushu Kung Fu Shen Xin di Cropani Marina al 17th Spring Dragon international Wushu tournament sono il frutto di un intenso anno di lavoro. “È un risultato straordinario quello ottenuto nell’ultima competizione – racconta con soddisfazione il maestro Krystian Kaczmarski – che certifica la solidità di un progetto sportivo fondato su disciplina, passione e costante ricerca dell’eccellenza. Dietro ogni oro, ogni argento e ogni bronzo conquistati si nasconde una storia fatta di impegno quotidiano, spirito di sacrificio e voglia di superare i propri limiti, valori che da sempre rappresentano il cuore pulsante della nostra scuola”.

Il maestro Kaczmarski sottolinea come, in una competizione che ha visto la partecipazione di numerose scuole e atleti provenienti da diverse realtà sportive, gli allievi della Shen Xin abbiano saputo distinguersi per preparazione tecnica, determinazione e spirito agonistico, conquistando 36 medaglie d’oro, 43 medaglie d’argento e 26 medaglie di bronzo.

IL RUOLO DELLE FAMIGLIE E LA FILOSOFIA EDUCATIVA DELLA SCUOLA DI KUNG FU DI CROPANI

Il 17th Spring Dragon international Wushu tournament si è confermato uno degli appuntamenti più importanti del calendario agonistico dedicato alle arti marziali cinesi, offrendo agli atleti un’occasione di confronto tecnico di altissimo livello. “Queste 105 medaglie rappresentano il premio per il lavoro svolto quotidianamente in palestra dai nostri ragazzi e dalle loro famiglie, che ci sostengono con grande dedizione. Ogni atleta – aggiunge Kaczmarski – ha dato il massimo, dimostrando non solo capacità tecniche, ma anche spirito sportivo, rispetto e determinazione”. Parole che sintetizzano la filosofia della scuola di Cropani Marina, una realtà che considera importante il risultato agonistico, ma che pone sempre al centro la formazione dell’individuo, promuovendo valori come il rispetto, l’umiltà, la perseveranza e la crescita personale.

I RINGRAZIAMENTI ALL’ORGANIZZAZIONE E GLI OBIETTIVI FUTURI

“Desideriamo inoltre ringraziare il maestro Massimo Scalzo per l’organizzazione del 17th Spring Dragon international Wushu tournament, evento che ancora una volta si è distinto per l’elevata qualità tecnica, la professionalità e la capacità di riunire atleti e scuole provenienti da diverse realtà in un clima di amicizia, confronto e condivisione dei valori autentici dello sport. Manifestazioni come questa rappresentano un’importante opportunità di crescita per tutti i partecipanti, contribuendo alla diffusione della cultura del Wushu Kung Fu e favorendo lo sviluppo tecnico delle nuove generazioni di atleti. Oggi festeggiamo 105 medaglie. Domani – conclude il maestro Kaczmarski – torneremo ad allenarci con la stessa passione e determinazione per raggiungere nuovi traguardi”.